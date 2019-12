Makeup | 5 cosmetici che non dovresti mai condividere

Cinque prodotti cosmetici che non dovresti mai condividere con nessuno. Un’abitudine che potrebbe mettere in pericolo la tua salute.

Quante volte vi siete ritrovate a vivere un momento divertente e spensierato con le amiche, magari durante la preparazione per una serata? Se questo momento comune, comprende anche il makeup, attenzione! Condividere alcuni prodotti cosmetici con un’altra persona potrebbe compromettere la salute.

Se siete tra le donne che sono abituate a scambiare prodotti di makeup con una sorella o con l’amica del cuore, dovreste assolutamente abbandonare questo modo di fare, almeno per alcuni prodotti.

Makeup | I 5 prodotti che non dovresti mai condividere con un’amica

Il makeup è una passione e come tale piace condividerla con le amiche. Pomeriggi interi passati alla ricerca della palette dei sogni per poi correre a provare tutti gli ombretti davanti lo specchio, magari seguendo l’ultimo video su Youtube di una delle guru del trucco.

Condividere alcuni prodotti di makeup con un’altra persona potrebbe essere pericoloso per la salute, ecco quelli che si dovrebbero riservare ad un utilizzo strettamente personale:

Il mascara

Il mascara è un prodotto che potrebbe portare allo scambio di batteri e in caso ci sia la presenza di una patologia come la congiuntivite o altra infezione, il contagio sarebbe sicuro.

L’ombretto

L’ombretto per occhi, contenuto in una cialda, non andrebbe mai condiviso, soprattutto se prelevato dalla confezione con le dita. Anche in questo caso, le infezione che possono contagiare le persone che utilizzano lo stesso ombretto sono molte. Per scongiurare il contagio, andrebbero sempre utilizzati degli applicatori usa e getta, senza mai saltare un’applicazione sicura.

Il rossetto

Il rossetto è forse uno dei cosmetici più condivisi tra donne e quello più pericoloso per quel che riguarda un eventuale contagio. Le patologie che si possono contrarre con l’utilizzo condiviso di un rossetto possono essere dei semplici raffreddori come un fastidiosissimo herpes.

Il correttore

Come per il mascara, il correttore è un’altro dei prodotti destinati alla zona perioculare che possono diventare fonte sicura di contagio batterico, questo perché viene quasi sempre prelevato con le dita, soprattutto nelle formulazioni cremose.

I pennelli e le spugnette

Pennelli e spugnette per il makeup dovrebbero essere ad uso strettamente personale, questo perché tra le setole, si possono annidare batteri facilmente trasmissibili con un semplice utilizzo condiviso.

