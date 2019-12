Natale fai da te | Christmas Bag in feltro -VIDEO

Se avete un dono speciale da donare a Natale e volete una confezione simpatica e molto originale, ecco come creare una Christamas Bag in feltro davvero creativa e semplice da realizzare.

Delle graziosissime shopping bags natalizie in feltro perfette per contenere dei doni speciali o perché no anche dei dolci natalizi o altre leccornie anche fatte in casa. Un modo per confezionare davvero unico che poi rimarrà a chi lo riceve come un bel ricordo natalizio.

Creare queste borsette sarà davvero semplice e divertente e non servirà la macchina per cucire, ne ago e filo. Un filo di colla e la creazione prenderà forma e potrà essere personalizzata nei colori e nelle decorazioni.

Perfette nei colori tipici del natale ma anche in tonalità più tenui per un effetto più elegante, magari decorate con degli strass, delle perle e delle stelle di natale in feltro semplici da realizzare.

Come realizzare le Christmas bags | Il video tutorial

Per realizzare le Christmas Bags, avrete bisogno di:

feltro o pannolenci rosso

feltro o pannolenci beje

colla a caldo

nastrini di stoffa

feltro marrone

feltro verde

feltro stampato

pon pon

scovolino in ciniglia

occhi adesivi

Per creare la Christmas Bag si partirà da un rettangolo di feltro o pannolenci 24X45 che si piegherà a metà e con l’aiuto della colla a caldo si chiuderà in tre lati per creare una ‘busta’. Una volta incollato il feltro, la busta andrà rigirata nel verso esterno e poi si dovranno creare dei manici, doppiandoli come indicato nel video tutorial.

Dopo aver creato un fiocco si potrà incollare sul manico. Poi si dovrà creare una renna di feltro come indicato nel video. Le decorazioni potranno essere diverse e ricche di fantasia. Bottoncini, cuori, fiori e tanto altro ancora per personalizzare queste bellissime Christmas Bags. Non vi resta che seguire il video tutorial!