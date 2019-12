Pago dice addio a Serena Enardu: il cantante è il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Il cantante Pago è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

L’artista sardo, dopo una travagliata storia d’amore con l’ex tronista Serena Enardu è pronto a volgare pagina, lasciandosi il passato alle spalle. A

rivelare la notizia, è stato il diretto interessato durante una sua recente intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, che andrà in onda domani pomeriggio.

Quello di Alfonso Signorini si prospetta essere un GF Vip di tutto rispetto.

Pago nel del Grande Fratello Vip: l’annuncio a Verissimo

l’artista Pago è nel cast del GF Vip 2020, pronto a dimenticare la sua ex fidanzata Serena Enardu con cui ha avuto una relazione durata ben sette anni.

Pago a Verissimo, intervistato da Silvia Toffafin, che pare essersi sposata in gran segreto con Pier Silvio Berlusconi, ha dato l’annuncio con il consenso della produzione di Alfonso Signorini.

Dopo Rita Rusic, infatti, Pago è il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio, tutti i telespettatori sperano che il cantante sardo possa finalmente voltare pagina e dimenticare l’ex fidanzata Serena Enardu, magari trovando l’amore proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.

Chissà, magari quest’esperienza potrà rivelarsi utile per il concorrente del GF Vip 2020, per potersi finalmente rilanciare nel mondo della musica, magari con un brano ispirato proprio alla sua permanenza.

Intanto, le anticipazioni del Grande Fratello Vip non finiscono di certo qui. Poche ore fa, Alfonso Signorini ha lanciato un indizio sul web per scoprire l’identità del nuovo concorrente, che ovviamente non è l’ex fidanzato della tronista di Uomini e Donne Serena Enardu.

L’indizio postato riguarda una foto a mezzo busto, che ritrae degli scolpiti addominali. A chi mai apparteneranno? Sicuramente ne sapremo di più quando verrà trasmessa l’intervista in versione integrale del cantante da Silvia Toffanin negli studi di Verissimo.

Al momento, però, l’artista ha preferito non commentare il suo ingresso nella casa.