GF Vip 2020 anticipazioni: Patrizia Rossetti chiede ad Alfonso Signorini di poter far parte del cast del reality show di canale 5

Il GF Vip 2020 vedrà la luce tra qualche settimana, ma il cast scelto da Alfonso Signorini non è ancora stato rivelato completamente.

Per questo motivo, tra le pagine del settimanale Nuovo, la conduttrice Patrizia Rossetti ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter far parte degli abitanti della casa più spiata d’Italia.

Al momento non è possibile sapere se il conduttore del Grande Fratello Vip abbia accolto o meno l’appello ricevuto nelle scorse ore dalla sua nota collega, che non vedrebbe l’ora di mettersi in gioco in un contento del tutto nuovo per lei.

Intanto le anticipazioni del GF Vip sembrano confermare la presenza di Rita Rusic, Adriana Volpe, Paola Di Benedetto e Fabio Testi all’interno del cast del programma.

