Capodanno 2020 | Il trucco luminoso completo -VIDEO

Il Capodanno 2020 sta per arrivare e per tutte coloro amano festeggiare con il look giusto, ecco un trucco luminoso perfetto per brindare all’arrivo del nuovo anno.

Se le feste del Natale vogliono labbra rosse e colori accesi, il Capodanno 2020 sarà all’insegna della luminosità, texture fondenti e colori raffinati come l’oro, il bronzo, il rosa e il taupe in tutte le sue tonalità più calde.

Abbiamo scelto per voi un makeup completo viso, occhi e labbra perfetto per ogni tipo di donna, semplice da realizzare e che sarà perfetto per brindare all’arrivo del nuovo anno. ‘Must have’ di quest’anno l’abito di paillettes e un chioma morbida e fluente lasciata cadere sulle spalle in modo naturale.

Trucco Capodanno 2020 | Il makeup completo in un video tutorial

Abbiamo scelto per voi un makeup di ‘Mr Daniel Makeup’, Daniele Lorusso, molto luminoso, con uno sguardo intenso e magnetico e delle labbra sensuali e avvolte in una texture gloss, un trucco perfetto per Capodanno che potrà essere personalizzato, cambiando il rossetto o intensificando qualche sfumatura.

Modella d’eccezione Beatrice Valli che ha prestato il suo volto per questo makeup davvero strepitoso che esalta i suoi lineamenti in modo elegante.

Per realizzare il makeup, avrete bisogno di:

crema idratante viso pre makeup

fondotinta liquido

primer occhi

ombretto sabbia metallizzato

ombretto marrone-beje medio

ombretto chiaro mat

ombretto bordeaux scuro

ombretto marrone-bronzo

ombretto rame-oro

correttore liquido

cipria in polvere

matita bronzo per occhi

mascara nero

ciuffetti ciglia finte

colla ciglia finte

matita sopracciglia

bronzer

illuminante

blush pescato

rossetto nude

gloss nude

Dopo aver steso una crema idratante, si passerà all’applicazione del fondotinta liquido con un pennello. Il trucco occhi sarà il secondo step, si dovrà applicare il primer e poi gli ombretti seguendo tutte le indicazioni del video tutorial. Dopo aver applicato gli ombretti si potrà applicare il correttore liquido, la cipria in polvere e si potrà completare il trucco occhi applicando il mascara, le ciglia finte e truccando le sopracciglia con una matita.

La base viso sarà completata dall’applicazione del bronzer, dell‘illuminante e del blush, seguendo tutte le indicazioni contenute nel video ed infine le labbra saranno avvolte in un rossetto nude e rese scintillanti da un gloss color miele.