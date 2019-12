Home Gossip Ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta | Brutto incidente cicatrici sul viso... Ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta | Brutto incidente cicatrici sul viso FOTO Di Denis Carito - ULTIMO AGGIORNAMENTO 8:51

L’ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta mostra delle cicatrici sul viso postando una foto sul suo profilo Instagram. Nella foto appaiono nitide cicatrici dovute ad un incidente Documenta un terribile episodio nella vita della Masciotta una foto social. La sfortunata avventura è ormai passata ma i segni sono visibili sul suo viso. Edelfa si mostra in foto dopo il grave incidente di qualche settimana fa. È stata investita da un’auto a Chivasso nella provincia di Torino.

L’incidente di Edelfa Chiara Masciotta

Va oltre nonostante il terribile incidente avvenuto il 19 di novembre scorso nel centro della città di Chivasso. Aveva riportato ferite, traumi e setto nasale leso che ha necessitato di un immediato intervento chirurgico. Tempestivi i soccorsi giunti sul posto, la Masciotta resta una notte in ospedale per tutti gli accertamenti e poi uscire il mattino seguente.

Nei giorni seguenti è stata ricoverata nel reparto di otorinolaringoiatria all’ospedale di Chivasso per l’intervento chirurgico al naso. L’intervento è andato per il meglio e l’ex Miss aveva rassicurato i fan su Repubblica “Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore”

La miss del 2005

Edelfa Chiara Masciotta è nata Torino nel 1984. Nel 2005 salì sul podio guadagnandosi il titolo di Miss Italia 2005. Venne incoronata da Bruce Willis che presiedeva la giuria di quell’anno. L’anno dopo rappresentò gli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali di Torino. Oggi la Masciotta è spostata con Alessandro Rossini, ex giocatore della Salernitana.

Le cicatrici dell’incidente

Edelfa Chiara Masciotta ci lascia un’istantanea sul suo profilo Instagram, il contesto sembrerebbe un museo di arte contemporanea, infatti scrive un commento sull’opera dietro di lei ironizzando “e niente non sapevo dove mettere la bottiglia! “. Le vistose cicatrici sul suo volto sono soltanto un brutto ricordo, lei non si perde d’animo e i fan arricchiscono il post di numerosi commenti augurandole la pronta guarigione.

I suoi followers le scrivono “Torna più bella e forte di prima”, “Forza, mia miss Italia preferita”, “ma patatina… accidenti! Auguri di buona guarigione”, “ma quanto sei bella? Forza splendore”.

Di seguito il suo fantastico momento, Miss Italia 2005