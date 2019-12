Natale 2019 | Il trucco completo per le bionde -VIDEO-

Un trucco natalizio completo viso, occhi e labbra per le ragazze bionde con occhi chiari. La cura per ogni dettaglio, le tonalità giuste e un raffinato accostamento con uno smoky eye e delle labbra nude.

Ogni tipologia di donna può esaltare attraverso il makeup i suoi pregi e nascondere dei piccoli difetti. Il trucco infatti è un potente strumento di fascino femminile che se saputo utilizzare al meglio regala senza dubbio quel tocco in più che fa apparire carine e curate.

Quale occasione migliore se non quella del Natale per sfoggiare un makeup perfetto per le ragazze bionde con occhi chiari? Un trucco completo viso, occhi e labbra che regalerà un incarnato luminoso, uno sguardo magnetico e delle labbra nude molto eleganti.

Scopriamo insieme i video tutorial che abbiamo selezionato per voi per quanto riguarda la base viso, il trucco occhi chiari e le perfette labbra naturali.

Trucco natalizio per bionde | La base viso a lunga tenuta

Una base viso perfetta, luminosa e a lunga tenuta con la tecnica del baking che illumina particolarmente la zona occhi e scolpisce i lineamenti in modo perfetto attraverso un gioco di ombre e luci. Il segreto di questa tecnica? La cipria in polvere che dovrà essere impalpabile e a base di talco, applicata con una spugnetta leggermente inumidita. Un piccolo vezzo natalizio, un tocco di illuminante sugli zigomi e sull’arco di cupido. Seguite tutte le fasi del video tutorial!

