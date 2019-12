Kikò Nalli in ospedale per un malore

Kikò Nalli è finito in ospedale per un malore improvviso. Le sue parole su Instagram.

Ieri sera Kikò Nalli si è preso un bello spavento. Mentre era nella sua casa di Sabbaudia, infatti, l’hair stylist ha avuto un malore improvviso per il quale è stato immediatamente portato in ospedale. Una volta arrivato, i medici hanno provveduto ai primi soccorsi e agli accertamenti di rito.

Sulle prime, infatti, si era pensato ad un infarto. Solo dopo è emerso che la causa del malore è stata invece un innalzamento della pressione.

Kikò Nalli in ospedale, invia un messaggio ai follower

Dopo lo spavento iniziale, Kikò Nalli ha deciso di far sapere subito si follower le sue reali condizioni di salute. Così con uno screen pubblicato tra le storie di Instagram, ha scritto:

“Sto bene tutto apposto… solo un forte stress… Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre”

Un messaggio battagliero con il quale l’ex di Tina Cipollari ha cercato di rassicurare tutti ma anche di far sapere a chi solitamente gli rema contro di non essere poi così fragile e di essere uno che si riprendere sempre e anche in fretta.

Di recente, Kikò Nalli era stato al centro del gossip per un presunto tradimento dalla sua compagna Ambra Lombardo. Motivo per il quale era stato ospite anche dalla d’Urso, accusandola di non essersi comportata in modo corretto con lui e scontrandosi un po’ con quelli che a detta della conduttrice di Domenica Live sono i meccanismi legati alla notorierà che arriva sempre con il Grande Fratello.

Una parentesi sicuramente non felice visto che Nalli si era mostrato particolarmente contrariato per come tutta la storia era stata trattata e che, parlando di una montatura, ha aggiunto di essere stato addirittura contattato da un paparazzo che avrebbe avuto il suo numero proprio da Mediaset.

Una storia che ha sicuramente lasciato della tensione e che magari legata ad altre cose potrebbe essere stata una delle cause dello stress citato da Nalli.

In ogni caso, l’ex concorrente del Grande Fratello sembra stare già meglio e più che mai pronto a dire la sua con la stessa grinta di sempre.