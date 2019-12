Natale 2019 | I regali beauty che non possono mancare

Regalare un prodotto di bellezza è un ‘must’ per i regali di Natale. Abbiamo scelto per voi i regali del settore beauty che renderebbero felice ogni donna, dalla più giovane alla più matura.

Il settore beauty è il prescelto dalla maggioranza delle persone per fare i regali di Natale, di certo per la varietà di prodotti disponibili e perché difficilmente si sbaglia scegliendo un prodotto di bellezza, sia esso semplice come un rossetto o importante come una vacanza in un centro benessere.

Non sapete come orientarvi e cosa scegliere per un’amica, una mamma, o la donna della vostra vita? Ecco i consigli giusti sui prodotti di bellezza che saranno un gradito regalo da trovare sotto l’albero. Prodotti di bellezza per il corpo e per il viso che strapperanno certamente un sorriso a chi li riceverà.

Regali di Natale | I prodotti di bellezza che non possono mancare sotto l’albero

Regalare un prodotto di bellezza ad una donna in occasione del Natale è un ‘must’ che riscuote sempre molto successo. Anche un semplice burro labbra da donare ad un’amica, risulta essere gradito e le confezioni regalo presenti nei vari stores invogliano certamente all’acquisto.

Ecco alcune tra le idee più gettonate per fare di un prodotto di bellezza un dono indimenticabile.

I prodotti da bagno

Per quanto riguarda questo settore specifico della routine di bellezza, si potrebbero regalare un bagno di schiuma, dei sali da bagno o delle ballistiche effervescenti da sciogliere in vasca. Una crema corpo profumata sarà sempre un dono gradito, così come gli scrub naturali a base di oli essenziali e sali. I preziosi oli e burri vegetali per idratare e nutrire la pelle, saranno senza dubbio un dono perfetto. Per quanto riguarda le acque profumate da vaporizzare dopo la doccia, via libera a tutte le fragranze fiorite che sposano più o meno i gusti di ogni donna.

I prodotti per il viso

Ogni brand del settore beauty ha creato delle bellissime confezioni regalo, dei kit specifici per il viso che contengono delle mini o delle full size di prodotti per il viso come creme da giorno, da notte, sieri, tonici e detergenti. Si possono poi acquistare i prodotti singoli o accoppiarne alcuni magari confezionandoli in una scintillante pochette. Per i piccoli pensierini da donare alle amiche o colleghe di lavoro, i burri labbra o delle saponette profumate saranno sempre gradite.

Le fragranze

Regalare un profumo, risulta essere sempre rischioso, tranne quando si conosce quello preferito della destinataria del presente. In quel caso, si potranno donare, una nuova confezione di profumo o uno dei prodotti di bellezza come bagno doccia o crema corpo della stessa fragranza.

I dispositivi di bellezza

Regalare massaggiatori per il viso o strumenti per la detersione di ultima generazione, sarà una scelta azzeccata, soltanto se si conoscono perfettamente le preferenze della destinataria del regalo.

Card o Voucher

Se si hanno dubbi su cosa poter donare, si potranno acquistare delle ‘gift card’ nei negozi per lasciare che la persona scelga da se il suo regalo. Se invece il regalo vuole essere un modo per donare un momento speciale, i voucher per un soggiorno in un centro benessere saranno un regalo unico.