Makeup | 10 regali sotto i 10 euro da fare alle amiche

Natale è alle porte e non avete ancora pensato ai regali per le vostre amiche? Ecco 10 splendidi regali di makeup low cost da non lasciarsi sfuggire.

Chi l’ha detto che per fare i regali di Natale si debbano spendere molti soldi? Il Natale è davvero per tutte le tasche, soprattutto per quanto riguarda i regali strettamente e vezzosamente femminili.

Il mondo del makeup, ci viene incontro con tantissime proposte low cost create proprio in vista delle feste natalizie che saranno la giusta soluzione per un regalo alle amiche che di certo non resteranno deluse. Abbiamo selezionato per voi 10 prodotti sotto i 10 euro scovati nelle varie collezioni di makeup attualmente nelle vetrine dei negozi di profumeria.

10 regali di makeup sotto i 10 euro da non lasciarsi sfuggire

Le donne amano il makeup, e amano ricevere regalini inerenti al beauty e alla bellezza, per questo anche soltanto un rossetto sarà gradito, se scelto della sua tonalità preferita. Sono moltissime le proposte regalo che i maggiori brand di makeup low cost hanno proposto alla loro clientela, prodotti dal packaging accattivante e luminoso che saranno perfetti da regalare alle amiche.

Scopriamo quali regali di makeup low cost abbiamo selezionato per voi, i prodotti da non lasciarsi sfuggire prima dell’invasione dell’ultimo minuto a cui i negozi saranno sottoposti!

-1 Kiko Milano, Magical Holiday Magnetic Eyes Kit €. 8,99

Un kit con Matita nera esterno e interno occhi ed un ombretto rosa.

-2 Kiko Milano, Magical Holiday Mini lipstick kit €. 9,99

Un kit di tre mini rossetti demi-mat in una bellissima sfera glitterata.

-3 Kiko Milano, Magical Holiday peel-off face masks kit €. 9,99

Kit skincare. Due maschere viso peel-off con texture perlata.

-4 Wycon, Intense Lip Trio €.9,90

Un kit di tre matite labbra perfette in tre tonalità diverse.

-5 Wycon, THE PERFECT MATCH-LIP SET 02 JUST NUDE

Un kit che contiene un rossetto mat mellow con una matita labbra.

-6 Bellaoggi NATURE POWER – EARTH, €.8,90

Palette di ombretti ispirati alla natura con 10 tonalità meravigliose.

-7 Bellaoggi MAGENTA LIPS, €.9,90 (in promozione)

Un kit di 4 prodotti labbra in una bellissima confezione.

-8 Bellaoggi My Look, €.9,80 (in promozione)

Una pochette con una palette di ombretti ed un mascara.

-9 Kiko Milano, Glow Fusion Powder Highlighter €. 9,99

Illuminante viso in polvere con risultato modulabile.

-10 Wycon, ALL DAY PERFECT – MATT EFFECT €. 9,03 (in promozione)

Spray fissativo del makeup con effetto opacizzante.