Cure notturne per la pelle | come svegliarsi con una pelle perfetta

La notte è il momento ideale per prendersi cura della pelle del nostro viso. Ecco le cure notturne che vi faranno svegliare con una pelle perfetta.

La notte si dice porti consiglio, ma porta anche molti benefici alla nostra pelle, soprattutto durante il riposo, che può diventare un sonno di bellezza a tutti gli effetti. Durante la notte infatti, la nostra pelle mette in atto un vero e proprio meccanismo di auto riparazione e l’epidermide diventa molto recettiva ai trattamenti che applichiamo.

Qualche consiglio pratico per sfruttare la notte come un momento per prenderci cura di noi stesse e della nostra pelle sottoposta a continui stress durante il giorno.

Cure di bellezza notturne per la pelle | 5 segreti per avere un pelle perfetta al risveglio

Prenderci cura della nostra pelle è un lusso che molto spesso nelle ore diurne non possiamo concederci, prese dai mille impegni tra lavoro e famiglia, ma la notte ci viene incontro, regalandoci la possibilità di praticare delle buone abitudini per avere una bella pelle al risveglio.

Ecco 5 segreti per prendersi cura della pelle durante la notte e risvegliarsi con un incarnato perfetto e luminoso, ma soprattutto con tratti distesi.

-1 Applicare una maschera da notte

Applicare una maschera da notte, sarà una coccola per il viso semplice da applicare e che donerà un risultato meraviglioso. Esistono in commercio maschere dalle diverse texture che si possono applicare prima del riposo e agiranno tutta la notte. I prodotti si assorbiranno senza aver bisogno di nessun risciacquo al mattino.

-2 Utilizzare un siero alle vitamine

Il siero, è uno step fondamentale delle skincare, soprattutto sulla pelle matura che ha bisogno di quell’aiuto in più per restare tonica, elastica ed idratata. Perfetti tutti i sieri alla vitamina C con acido ialuronico e collagene.

-3 Dormire con una federa di seta

La federa di seta, oltre a regalare un piacevole riposo, assicura di non stressare la pelle come farebbe una federa in cotone che troppe volte può lasciare segni e macchie sulla pelle.

-4 Controllare la posizione

La posizione ideale per evitare gonfiori al mattino, soprattutto localizzati nella zona degli occhi, è quella di lato, con un cuscino basso che tenga la testa leggermente rialzata rispetto al resto del corpo.

-5 Umidificare

Dormire con un umidificatore vicino al letto, assicura la giusta idratazione, soprattutto in inverno quando caloriferi e condizionatori, tendono a seccare l’aria. L’idratazione proviene sia da dentro che da fuori, soprattutto per la pelle del viso sempre esposta.