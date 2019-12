Natale 2019 | Il trucco completo per le more -VIDEO-

Un trucco completo viso, occhi e labbra per le donne dalla pelle olivastra e dagli occhi e capelli castani. Un incarnato perfetto, uno trucco occhi sulle calde tonalità del bronzo e delle labbra rosse perfette per il natale.

Il Natale è un’occasione speciale dove ogni ragazza tiene ad apparire al meglio di se per quanto riguarda il look e anche il makeup che dovrà essere unico, scintillante ma soprattutto raffinato.

Un makeup perfetto per le ragazze more, che mette in risalto lo sguardo in modo elegante con le tonalità del bronzo e dell’oro, un incarnato perfetto e delle labbra rosse perfette per le occasioni di festa. Scopriamo insieme passo dopo passo, come realizzare un trucco perfetto per le ragazze dalla carnagione olivastra e dagli occhi scuri.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Natale 2019 | Il trucco completo per le bionde -VIDEO-

Trucco natalizio per more | La base viso

Una base viso effetto photoshop in grado di mimetizzare anche i più piccoli difetti e soprattutto le occhiaie, punto dolente per molte donne. Scegliere i colori perfetti di correttore per mimetizzare imperfezioni e ombre scure, il giusto primer e stendere il fondotinta in modo corretto, saranno alcuni dgli step importanti per realizzare una base viso perfetta per le ragazze more e soprattutto adatta a durare inalterata per molte ore.

Non perdere il trucco occhi natalizio per ragazze more, vai alla pagina successiva!