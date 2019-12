Ilary Blasi dice addio alla tv?

Ilary Blasi, in una recente intervista per F, ha parlato del suo futuro, ammettendo di non essere sicura di continuare con il suo lavoro.

Chi segue Ilary Blasi si sarà ormai abituato al suo cambiare repentino che, negli ultimi anni, l’ha portata da Le Iene al Grande Fratello Vip al quale ha detto no di recente, spingendola a cambiare tutto sempre molto rapidamente e senza motivi apparenti.

Intervistata da F, la bella Blasi ha ammesso di essere una che ama mettersi sempre in gioco e che pur sapendo di non poterlo fare in eterno, preferisce continuare fin quando può.

Il cambiamento per lei è una cosa normale, che a volte anche se difficile serve infatti a muovere le cose.

Ilary Blasi dichiara di poter cambiare tutto… eccetto marito

Nella sua lunga intervista per F, Ilary Blasy ha parlato dei suoi precedenti lavori, ammettendo di provare sempre una strana emozione quando vede gli studi dove è cresciuta professionalmente e che ora ospitano altre persone al suo posto. Ciò nonostante, è più che convinta delle sue scelte in quanto anche se difficili, alcune decisioni sono servite a smuovere le cose.

Continuando a parlare di se e del suo modo di vedere il futuro, Ilary ha ammesso di essere una che ama mettersi costantemente in gioco e che pur sapendo di non poter procedere così per sempre, non si fa problemi a riguardo perché non sa neppure se continuerà a fare sempre questo lavoro.

La moglie di Totti ha proseguito scherzando e aggiungendo che il marito non lo cambia ma che tutto il resto è a rischio.

Anche riguardo la fiction Casa Totti, si è mostrata molto serena, dicendo che al momento è stato girato ben poco ma che per adesso preferisce pensare al Natale (che è la sua festa preferita), rimandando il lavoro a dopo.

Un Ilary Blasi più decisa che mai, quella che si è raccontata ad F e che sembra avere le idee chiare sul suo futuro e sul suo presente che ama dividere tra il lavoro e le attenzioni per la sua bella famiglia. Quanto alla sua vita, invece, Ilary la definisce normale,

non noiosa ma neanche eccezionale.