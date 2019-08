Ilary Blasi non solo Eurogames: “Sto lavorando a due progetti per Mediaset”

Ilary Blasi dopo aver abbandonato la conduzione del Grande Fratello Vip si è dedicata ad altri due programmi: “Sto lavorando a due progetti per Mediaset”

Quest’anno non vedremo più Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip verrà sostituita da Alfonso Signorini. Quando la showgirl aveva annunciato il suo ritiro dal reality show in tanti si erano preoccupati della sua totale assenza dal palinsesto Mediaset.

Tuttavia, stando a quanto rivelato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni si starebbe occupando di due progetti per Mediaset sui quali ancora non può anticipare niente. Stando alle notizie trapelate uno dovrebbe essere l’attesissima sit-com Casa Totti, una sorta di Casa Vianello in chiave moderna.

Ilary Brasi condurrà Eurogames insieme ad Alvin

Ilary Brasi la vedremo presto alla conduzione di Eurogames insieme ad Alvin. Infatti i due conduttori in un’intervista rilasciata a “Tv, Sorrisi e Canzoni”, hanno parlato un po’ del programma. La showgirl ha infatti rivelato di essere stata lei a riproporre in tanto amato programma: “Veramente è andata al contrario: sono io che l’ho proposto a Mediaset, è una cosa che volevo fortemente fare da anni. Ci pensavo da tanto tempo e quando finalmente hanno accettato non mi sembrava vero”.

I due aveva già lavorato insieme in passato a Top of the pops e CD: Live e questo gli ha permesso di trovarsi in sintonia: “Non c’è quel momento iniziale che serve per prendere confidenza: sono serena e rilassata. E poi Alvin è sempre allegro e con la voglia di scherzare. In tutti questi anni ci siamo sempre tenuti in contatto mandandoci messaggi con video e battute divertenti” ha dichiarato la conduttrice

Poi Alvin ha aggiunto: “E ci eravamo ripromessi di lavorare ancora insieme. Ci siamo ritrovati con grande gioia. Ilary ha la capacità di mettersi in gioco, è autoironica con tanta voglia di divertirsi ma è anche diventata una presentatrice a tutto tondo: è professionale ed è molto piacevole lavorare con lei.”

