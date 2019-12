Un nuovo allarmante ritiro dal mercato torna a scuotere il mondo dei tatuagi: un colore sarebbe stato bollato come cancerogeno dal Ministero della Salute

Così come era precedentemente accaduto per il Lime Green, un nuovo colore del mondo dei tatuaggi è finito nel mirino del Ministero della Salute.

Sembra non voler abbandonare il mondo dei tattoo questa situazione di allarme legate a possibili gravi ripercussioni sulla salute della body art più amata di sempre.

Ma quale colore è finito ora nel mirino? Scopriamolo insieme.

Inchiostro tatuaggio a rischio cancro ritirato dal mercato

Secondo quanto reso noto dal Ministero della Salute il pigmento per tatuaggi ‘Golden Yellow’ (lotto 10/31/20121), prodotto in Usa da ‘Intenze Products Inc’ di Rochelle Park, è a rischio “cancerogeno”. Tale pericolo sarebbe causato dalla presenza di “ammine aromatiche vietate da risoluzione Ue” e per tale motivo il ministero stesso ha predisposto di “divieto di commercializzazione, il ritiro e il richiamo“.

Tecnici del Comprensorio sanitario di Bolzano, Servizio igiene, hanno analizzato un campione prelevato presso la Ditta Exodus sas di Bolzano e l’allarme è stato poi lanciato a tutta la popolazione.

La comunicazione è di quelle allarmanti: “rischio cancerogeno”. Questo pigmento color sole potrebbe dunque provocare il cancro e i consumatori ne devono esser consapevoli, nonché vanno obbligatoriamente tutelati.

L’inchiostro incriminato è stato così ritirato dal mercato ma resta ora da capire se la serie negativa finirà qui o se, al contrario, nuovi problemi e dubbi torneranno ad aleggiare attorno al mondo dei tatuaggi, un universo capace di portare anche tanta positività come vi avevamo spiegato ad esempio in I tatuaggi diventano strumento diagnostico: il colore dice come stiamo.

Un mondo da tutelare e il primo passo è, naturalmente, eliminare tutti quegli elementi che non en sono all’altezza e rischiano, anzi, di infangarlo immeritatamente.

