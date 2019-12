Pelle | Siero e Booster | le differenze e quando utilizzarli

La pelle ha bisogno ogni giorno di essere trattata con i prodotti giusti riguardo i quali molto spesso si genera tanta confusione come nel caso del siero e del booster che non sono affatto lo stesso prodotto.

Fonte foto: IstockIl siero viso ed il booster non sono lo stesso prodotto anche se troppe volte si pensa sia così. Sono entrambi due prodotti di bellezza specifici che possono essere formulati in tanti modi diversi, ma le indicazioni sono differenti per l’uno o per l’altro.

Sia il siero viso che il booster sono prodotti che non dovrebbero mancare nella beauty routine di ogni giorno ma il loro effetto sulla pelle e la loro formulazione sono differenti.

Siero viso e booster | differenze e applicazione

Il siero viso e il booster sono due prodotti di bellezza che ogni donna dovrebbe utilizzare, soprattutto dopo i 35 anni. Due potenti alleati per mantenere la pelle idratata, nutrita e giovane più a lungo possibile.

I due prodotti però, molto spesso vengono confusi l’uno con l’altro mentre sono differenti sia come formulazione che come tipologia di trattamento. L’unico aspetto che hanno in comune è la consistenza del prodotto che risulta essere liquida e facilmente assorbibile dall’epidermide.

Il siero viene considerato un trattamento specifico ed intensivo da applicare ogni giorno scegliendo il più adatto al proprio tipo di pelle. I sieri alle vitamine e all’acido ialuronico sono quelli che ad oggi vengono preferiti dalle donne di tutte le età. Il siero può essere applicato mattina e sera con un massaggio delicato, ad eccezione di quelli contenenti acidi o retinolo perché sostanze foto sensibili e possono essere applicati soltanto alla sera. In alcuni casi, il siero si può utilizzare anche al posto della crema.

Il booster invece può essere considerato come un trattamento d’urto. Nella formulazione il principio attivo è decisamente più concentrato e per questo deve essere utilizzato per affrontare di petto una problematica in particolare.

In entrambi i prodotti l’applicazione risulta essere davvero semplice, basteranno infatti massaggiare sul viso e collo poche gocce di prodotto massaggiando fino a completo assorbimento dopo la detersione e prima di applicare la crema trattamento. Per un trattamento d’eccezione, siero e booster possono essere utilizzati insieme, ripetendo il trattamento almeno ogni 3 mesi.