Idrolati per la pelle | Cosa sono e come funzionano

Gli idrolati per la pelle, sono delle acque aromatiche estratte dalle piante e della erbe officinali che rappresentano un vero elisir di bellezza e salute per la pelle. Conosciamoli meglio.

Gli idrolati, sono dei veri e propri elisir di bellezza per la pelle che la natura ci ha donato. Acque aromatiche perfette per curare, tonificare e lenire la pelle del viso ma anche del corpo. Tutte le proprietà delle piante e delle erbe officinali racchiuse in una preziosa boccetta che dovrebbe essere sempre presente nella cura della pelle di ogni donna.

L’idrolato più conosciuto ed utilizzato dalle donne è senza dubbio l’acqua di rose, ma in natura sono molte le piante, le erbe ed i fiori da cui si possono ottenere degli idrolati dalle diverse proprietà, conosciamo bene cosa sono e come possono essere utilizzati i diversi idrolati.

Idrolati per la pelle | come si preparano e a cosa servono

Gli idrolati sono degli estratti naturali di piante, erbe e fiori che si ottengono con la distillazione a vapore delle stesse. Il procedimento avviene quasi sempre durante la preparazione degli oli essenziali. Le due sostanze infatti differiscono per la loro formulazione, l’idrolato è idrosolubile, mentre l’olio essenziale liposolubile.

Gli idrolati dunque sono delle acque aromatizzate che preservano tutte le proprietà delle piante da cui sono state estratte e si possono vaporizzare sulla pelle come tonico, come lenitivo, come idratante e anche per rinfrescarsi durante la stagione calda. L’idrolato dovrebbe sempre far parte delle beauty routine, utilizzato proprio al posto del tonico, molte volte preparato con sostanze chimiche.

Per una sferzata di energia al mattino e per far durare il trucco molte ore, l‘idrolato si potrà tenere in frigorifero. Al mattino, vaporizzato dopo la detersione regalerà un incarnato perfetto e vaporizzato sul viso dopo aver completato il trucco, funzionerà come il migliore dei fissativi.

Gli idrolati si possono reperire facilmente nelle erboristerie, nelle bio profumerie e anche nelle farmacie più fornite. Ecco quali sono i più utilizzati per la bellezza della pelle del viso:

Idrolato di Rosa

La conosciutissima acqua di rosa, ottimo per tonificare il viso e rimuovere le impurità. Perfetto anche come anti età.

Idrolato di fiori d’arancio

Un ottimo tonico idratante e perfetto come aromaterapico. L’arancio infatti agisce come rilassante sul sistema nervoso.

Idrolato di lavanda

L’acqua aromatica alla lavanda è un potente disinfettante e tonificante per le pelli grasse e impure. Il suo profumo è anche un potente rilassante.

Idrolato di camomilla

L’acqua di camomilla agisce come lenitivo della pelle colpita da acne ma anche da dermatiti ed eczemi.

Idrolato di tea tree

L’idrolato di tea tree è un tonico antisettico, antibiotico naturale che può essere utilizzato sulla pelle impura, soprattutto con presenza di brufoli e pus.