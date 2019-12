Bake Off Italia | La Ruffle cake di Martina -VIDEO-

Una meravigliosa ricetta direttamente da ‘Bake Off Italia’, una Ruffle Cake creata da Martina Russo, la vincitrice della settima edizione dell’amatissimo programma.

La Ruffle Cake è una torta molto coreografica che viene decorata con delle vere e proprie balze create con il sac a poche. Una vera e propria opera d’arte in cui Martina Russo ha giocato con eleganza, proponendo dei colori tenui e femminili. Una torta che potrebbe essere perfetta per un romantico matrimonio o per il compleanno di una giovane ragazza.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Bake Off Italia | La Mirror cake di Martina -VIDEO-

Scopriamo insieme come preparare la Ruffle Cake, una torta che richiederà un poco di impegno ma regalerà anche molta soddisfazione, soprattutto al palato.

Bake Off Italia | Come preparare la ruffle cake | il video tutorial

Per preparare la Ruffle Cake di Martina, avrete bisogno di:

Per la base

5 uova

100 grammi di farina

140 grammi di zucchero

10 grammi di miele di acacia

1 limone

1 lime

1 pompelmo

Per la bagna

200 ml. di marsala

100 ml. di acqua

30 grammi di zucchero a velo

Per la crema diplomatica agli agrumi

250 ml. di latte

100 grammi di tuorli

75 grammi di zucchero

25 grammi di amido di riso

1 arancio

1 lime

1 limone

250 ml. di panna

6 grammi di gelatina

Per il gelée agli agrumi

50 ml di limoncello

100 ml. di acqua

50 grammi di zucchero

20 grammi di succo di lime e scorza

30 gramm di succo di limone e scorza

50 grammi di succo di pompelmo e scorza

1 pompelmo

2,5 grammi di gelatina

Per la crema di burro meringata

240 grammi di albume

450 grammi di zucchero

100 grammi di acqua

730 grammi di burro

20 ml. di marsala

1 arancio

CLICCA SULL’IMMAGINE PER SCOPRIRE IL NOSTRO SPECIALE SUL NATALE!

Il procedimento

Per la base

Montare le uova assieme allo zucchero unendo poi la scorza degli agrumi ed il miele. Aggiungere la farina e dividere l’impasto da cuocere il tre tortiere dal diametro di 18 centimetri a 170C° per 15 minuti.

Per la bagna

Miscelare insieme tutti gli ingredienti.

Per la crema diplomatica

Mettere il latte sul fuoco, sbattere i tuorli con zucchero e la scorza degli agrumi e aggiungere la farina. Stemperare il tutto con il latte caldo fino a cuocere la crema. Alla fine aggiungere la gelatina sciolta e la penna semi montata.

Per il gelée di agrumi

Mettere sul fuoco l’acqua, la scorza di agrumi, il limoncello, lo zucchero e il succo degli agrumi. Dopo aver portato ad ebollizione aggiungere la gelatina. Versare in due stampi da 16 cm. di diametro e mettere in abbattitore.

Per la crema al burro meringata

Montare gli albumi versando lo sciroppo composto da acqua zucchero portato a 121C°. Poi aggiungere i tocchetti di burro con il marsala e la scorza di arancia. Dividere la crema in tre porzioni e colorarle in tre tonalità, bianco, rosa e fucsia.

L’Assemblaggio

Dopo aver messo il primo strato di base, versare la crema diplomatica ed il gelée. Posare un’altro strato di base e aggiungere di nuovo crema e gelée. Chiudere la torta con una base e coprire con uno strato di crema al burro meringata. Abbattere la torta e poi decorare con il sac a poche fino alla rosa in cima.