Bake Off Italia | La Mirror cake di Martina -VIDEO-

Bake Off Italia ha donato ai suoi spettatori momenti emozionanti e tante idee per la preparazione di dolci buonissimi. Ecco la ricetta della ‘Mirror Cake’ di Martina Russo, la vincitrice della settima edizione.

La Mirror Cake è una torta davvero particolare con la copertura lucida capace di donare un’aspetto prezioso e raffinato anche al dolce più semplice. Martina, la vincitrice di Bake Off Italia 2019, ha regalato agli spettatori e ai giudici una ‘mirror cake’ davvero molto bella e gustosa, un cuore rosa che ha conquistato tutti.

Per tutti coloro vogliano provare a preparare la ‘Mirror Cake’ di Martina Russo, la ricetta ed il procedimento passo dopo passo.

Bake Off Italia | La ricetta della Mirror Cake di Martina

Per preparare la Mirror Cake di Martina Russo, avrete bisogno di:

Per la base

5 uova

100 grammi di farina 00

140 grammi di zucchero

10 grammi di miele

1 pompelmo

gelé pompelmo e pesca

170 grammi di polpa di pompelmo

2 pesche

50 grammi di zucchero

60 grammi di acqua

10 grammi di colla di pesce

Per il bavarese vaniglia e pinoli

6 tuorli

500 ml. di latte intero

150 grammi di zucchero semolato

1 baccello di vaniglia

16 grammi di colla di pesce

500 ml. di panna fresca

100 gramm di pinoli

Per la glassa a specchio

200 ml. di latte condensato

300 grammi di zucchero

150 grammi di acqua

350 grammi di cioccolato bianco

24 grammi di colla di pesce

5 grammi di biossido

colorante alimentare rosa quanto basta

colorante alimentare giallo quanto basta

decorazione

2 foglie oro perle bianche commestibili di diverse dimensioni quanto basta

Il procedimento

Per la base

Separare i tuorli dagli albumi. Montare a neve i tuorli con la metà dello zucchero e il miele. Montare gli albumi con il restante zucchero. Miscelare il composto degli albumi con quello dei tuorli e la farina. Cuocere in forno a 190C ° per 8 minuti.

Per la gelatina

Mettere sul fuoco la polpa di pompelmo ridotta in pezzetti con l’acqua e lo zucchero. Quando lo zucchero sarà sciolto frullare frullare il tutto e aggiungere la gelatina precedentemente ammollata e strizzata. Passare il composto al colino, aggiungere la pesca tagliata a pezzetti e spadellata con lo zucchero. Far raffreddare in frigorifero nello stampo.

Per la bavarese

Mescolare i tuorli con lo zucchero e la vaniglia e coprire il composto con la pellicola. Mettere sul fuoco il latte e a bollore raggiunto versarlo con un colino nei tuorli. Mettere il composto sul fuoco fino a raggiungere gli 82C°. A questo punto aggiungere la gelatina ammollata e strizzata e raffreddare il tutto in una ciotola con acqua ghiacciata. Unire il composto freddato alla panna semi montata e la pasta di pinoli tostati e frullati.

Per la glassa a specchio

Cuocere acqua, zucchero e latte condensato. Quando si raggiunge il bollore aggiungere la gelatina precedentemente ammollata e strizzata. Aggiungere il biossido e versare sul cioccolato bianco. Passare tutto con un frullatore ad immersione e colorare a piacere.

Assemblaggio

Tagliare la base a forma di cuore, bagnare la pasta con il succo di pompelmo. Versare la bavarese nello stampo e adagiare al centro la gelatina. Chiudere con base della torta e abbattere. Sformare la torta capovolgendola e ricoprirla con la glassa a specchio. Decorare con le foglioline oro e perle.