La ricotta è uno degli alimenti più amati da grandi e piccini. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che la riguardano.

La ricotta è uno dei latticini più amati al mondo per via del suo sapore delicato, per le sue proprietà e per il sapore gradevole che la rende un alimento ottimo da mangiare da solo o all’interno di altre preparazioni.

La sua particolarità è che rientra nella categoria dei latticini in quanto pur essendo chiamata spesso formaggio non lo è da un punto di vista puramente tecnico.

Prodotto caseario che può avere origine da tipi di latte diversi, la ricotta, infatti, non viene prodotta con le proteine del latte come avviene per gli altri formaggi ma con il suo stesso siero che è la parte liquida che si separa quando il latte viene cagliato. Ciò le dà una consistenza in fiocchi che una volta lavorata assume la classica forma che tutti conosciamo e che prende, appunto, il nome di ricotta. In commercio si può trovare sia fresca che salata.

Come ogni altri alimento, anche la ricotta può avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere su questo latticino, iniziando dai valori nutrizionali e continuando con i benefici e i tanti modi di usarla in cucina.

Tutto sulla ricotta: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

La ricotta è un latticino altamente proteico e che gode di diverse proprietà organolettiche che la rendono altamente digeribile e con proteine più assimilabili rispetto ad altri alimenti.

In giro la si può trovare di latte vaccino, di bufala, di pecora o di capra e in base al latte con il quale è stata preparata tende a mutare un po’ le sue caratteristiche così come il sapore.

Pur non essendoci una dose giornaliera raccomandata è sempre bene non esagerare con le quantità, inserendola all’interno di una dieta sana e bilanciata.

Calorie e valori nutrizionali

I valori nutrizionali della ricotta variano in base al tipo di latte con il quale è stata realizzata. Volendo stimare una media si va dalle 150 alle 200 ogni 100 grammi di prodotto.

In quanto latticino contiene grassi saturi e mono insaturi e ovviamente una modesta percentuale di colesterolo. La ricotta è ricca di sodio, magnesio, potassio, selenio, calcio, vitamina A, vitamina C, vitamina D e alcune vitamine del gruppo B. Contiene naturalmente anche lattosio e per questo motivo non è indicata con chi è intollerante.

Proprietà e benefici

La ricotta apporta diverse proprietà benefiche. Tra queste, le più note sono:

È altamente digeribile

Vanta una quantità di proteine altamente assimilabili

Sempre grazie alle proteine aiuta a sviluppare il glutatione che è un potente anti ossidante

Rinforza il sistema immunitario

Fa bene al cuore

Ad eccezione per quella di bufala, ha poche calorie ed è quindi indicata anche quando si è a dieta

Aiuta ad aumentare la massa muscolare

Contribuisce a ridurre la massa grassa

Fornisce un buon quantitativo di calcio

Aiuta a perdere peso

È ricca di Omega 3 e Omega 6

Aiuta a raggiungere presto il senso di sazietà

Sotto forma di impacco ha proprietà lenitive e anticongestionanti

La caseina a rende un ottimo decongestionante

È amica di ossa e denti

È un ottimo ingrediente di bellezza

Grazie alla sua digeribilità è adatta ad anziani, bambini e persone malate.

Controindicazioni

In quanto latticino la ricotta è naturalmente ricca di lattosio. Per questo motivo è sconsigliata in caso di intolleranze o allergie.

Pur avendo pochi grassi, contiene una modesta dose di colesterolo, motivo per cui in caso di problemi di questi tipo, prima di consumarla, è bene chiedere un parere al proprio medico curante.

Come assumere la ricotta e curiosità

La ricotta è un latticino che si presa a svariati usi. Se generalmente la si mangia come fosse un formaggio, in realtà è perfetta già dalla colazione, ad esempio, su una fetta di pane integrale e con un velo di miele. Ottima come ingrediente per i dolci (come non ricordare i cannoli e la cassata siciliana), si presta anche a preparazioni salate come la pasta, le insalate di riso con ricotta salata o come accompagnamento per i secondi piatti. Perfetta da utilizzare come ripieno per le verdure o a forno, si può mangiare anche come spuntino, sopratutto se si fa sport e si vuole un’ottima fonte di proteine senza privarsi di gusto e leggerezza.

Andando alle curiosità