Pranzo di Natale 2019 | I dolci con la pasta sfoglia -VIDEO

I dolci di Natale con la pasta sfoglia che non possono mancare durante il pranzo di Natale in famiglia. Dolci che possono essere serviti durante le giornate di festa, semplici da preparare e molto gustosi.

La pasta sfoglia, un ingrediente perfetto per chi ama la cucina gustosa, raffinata e anche semplice, perfetta per la preparazione dei ricette sia dolci che salate e per dei piatti natalzi unici.

La pasta sfoglia si può preparare in casa o acquistare in pratici rotoli in qualsiasi supermercato pronti per essere utilizzati in mille ricette, soprattutto quelle dolci che abbiamo selezionato per voi e con cui potrete stupire tutti al primo assaggio. Ecco le ricette dei dolci con la pasta sfoglia che non possono mancare sulla tavola del Natale.

Pranzo di Natale 2019 | Le torte di pasta sfoglia

Le torte di pasta sfoglia, saranno un ‘must’ da servire durante le feste natalizie ed in particolare durante il pranzo di Natale in famiglia. Abbiamo selezionato per voi le ricette più gustose di torte fatte con la pasta sfoglia.

