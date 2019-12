Coppia vive con 350 alberi di Natale in casa… e non solo...

Quando l’amore per il Natale valica ogni limite del buon senso: ecco la coppia che convive tutto l’anno con ben 350 alberi di Natale in casa.

350 alberi di Natale in casa, tutti addobbati e illuminati. E’ questo il particolare oggetto di arredo con cui una coppia tedesca ha deciso di stipare la propria casa.

Alberi in salone, alberi in cucina, alberi in camera da letto, alberi in bagno e in qualsiasi luogo ne possa contenere. Una passione quella di questa coppia portata decisamente all’estremo ma perché? Proviamo a scoprirlo insieme.

Coppia con 350 alberi di Natale sempre in casa

Thomas Jeromin non ha un albero uguale all’altro. Li ha decorati ognuno in modo diverso, seguendo temi e colori variegati (anchee rosso sicuramente, magari proprio come vi avevamo suggerito noi in Albero di Natale con decorazioni rosse | un classico delle festività) e il tutto senza alcun scopo di lucro. I lavori sono iniziati ad agosto e hanno portato ad utilizzare 50.200 palline di Natale, 18.000 luci e più di 380 lucine.

Il progetto era in realtà partito già dieci anni or sono, e senza troppo entusiasmo da parte di Susanne, moglie di Thomas, che ha accolto con riluttanza il piano del marito, arrivando a minacciar dei andarsene di casa quando gli alberi sono entrati anche in camera da letto.

Un giudice del German Records Institute ha recentemente sancito il record mondiale per questa coppia:

“È il record mondiale di alberi di Natale decorati in un unico posto. Il posto, in questo caso, è la casa della famiglia Jeromin. E ho avuto 350 alberi di Natale decorati in casa. E, naturalmente, è un record per noi. Nessuno al mondo ha tanti alberi di Natale decorati in casa “

Ma per Thomas Jeromin non si trattava nemmeno di battere un record. Come egli stesso ha spiegato infatti:

“Per me, non è mai stato un discorso di record, è una decorazione natalizia … Certo, il rimato è una cosa divertente, ma si trattava di decorare la casa di Natale.”

La casa dei Jeromin è divenuta in breve tempo luogo di pellegrinaggio. I visitatori possono semplicemente suonare il campanello e tuffarsi nel paese delle meraviglie di Natale e i gruppi possono anche registrarsi in anticipo per tour personali. Chiunque può lasciarsi ispirare dagli altri dei Jeromin, scoprendo i diversi modelli da realizzare.

Le visite si fermeranno però con l’Epifania: alla coppia infatti serviranno ben sei settimane per togliere gli addobbi.

A quanto pare lo scorso anno la famiglia vera già tentato l’impresa, giungendo a ben 316 alberi e superandosi in questo 2019.

Mai fermarsi però e così già si pensa al 2020: a quanti alberi sarà possibile arrivare? Thomas Jeromin ha obiettivi ambiziosi: vuole battere il suo record e decorare ben 500 alberi di Natale. Come e dove vuole sistemare i nuovi arrivati? Lui stesso ancora non sa esattamente, perché adesso anche il bagno è pieno di alberi di Natale.

Occorre inoltre ricordar che anche le passione hanno il loro costo: la coppia ha già investito tra i 25.000 e i 30.000 euro.

