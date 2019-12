Natale fai da te | Albero di Natale a parete -VIDEO

Se siete tra quelli che non hanno ancora pensato all’albero di Natale, ecco un’idea davvero originale. Un albero a parete fai da te, semplice e veloce da realizzare.

Natale è alle porte e se siete tra quelli che amano decorare l’albero l’8 Dicembre come da tradizione, ecco un’idea originale dell’ultimo minuto, un’albero a parete fai da te perfetto anche per chi ha una casa piccola o cerca un’idea diversa per decorare la casa.

Scopriamo insieme come realizzare un bellissimo albero di Natale a parete, con del legno, delle luci e tanta fantasia per quel che riguarda le decorazioni.

Come realizzare l’albero di Natale a parete, il video tutorial

Per realizzare l’albero di Natale a parete, avrete bisogno di:

bacchette di legno

spago

chiodo

impianto di luci

festoni decorativi per albero di natale

palline natalizie

La prima cosa da fare sarà tagliare 6 bacchette di legno, la prima di 20 centimetri e le altre più lunghe ognuna di 10 centimetri rispetto all’altra. Una volta realizzate le bacchette, andranno legate l’una all’altra in ordine crescente, con lo spago come indicato nel video. Dopo aver legato le bacchette si procederà aggiungendo l’impianto di luci, partendo dall’altro e facendole scendere di traverso. Le luci andranno fermate su ogni bacchetta di legno.

A questo punto si potranno decorare le bacchette con i festoni natalizi, tagliandoli a misura. Sulla punta dell’albero si potrà aggiungere una stella o altra decorazione. Si potranno aggiungere delle palline natalizie o altre decorazioni a piacere. L’albero potrà essere personalizzato, dipingendo le bacchette, utilizzando festoni di abete o altro materiale, e ovvio cambiando l’impianto di luci, se si preferiscono colorate, o bianco con luce calda o fredda.

L’idea originale è davvero di grande ispirazione per creare degli alberi unici e particolari, che ben si adattoano allo stile di arredamento moderno e minimal, dalle linee pulite ed essenziali. Perfetto da realizzare in un colore unico con pochi elementi e tante luci. Bellisismo con bacchette bianche, impianto di luce bianco e gocce di cristallo. Oppure con addobbi in legno o con materiale di riciclo. Insomma una creazione che regala molto spazio alla fantasia.