Babà rustico di Natale. Non il classico antipasto per Natale. Un’idea sfiziosa, economica ma anche molto pratica da portare in tavola.

Babà rustico di Natale, un antipasto alternativo e molto gustoso che arriva direttamente dalla tradizione. Si tratta infatti di una tipica ricetta campana, che poi in altre regioni viene riadattata cambiando alcuni degli ingredienti.

Di base rimane l’impasto, che alla fine dovrà risultare soffice ma compatto (come in un casatiello). Per il resto, sta molto alla vostra fantasia. Va bene infatti qualsiasi tipo di salume, anche la spianata calabra se volete dare un tocco più piccante alla ricetta. Stesso discorso per la provola: va bene qualsiasi formaggio a pasta dura ma filante, come la scamorza ma pure il Galbanino e similari.

Per preparare questo babà rustico non è assolutamente necessario lo stampo da babà, ma aiuta a rendere l’effetto finale ancora più scenografico. In realtà comunque se utilizzate uno stampo da ciambella, il gusto sarà lo stesso.

Babà rustico di Natale, l’antipasto perfetto

Il babà rustico di Natale rappresenta l’alternativa alle classiche torte salate che puntualmente arrivano in tavola a Natale e Capodanno. Non è la classica ricetta veloce, ma è facile e alla fine rimarranno tutti soddisfatti

Ingredienti (per 6-8 persone):

250 g farina 00

250 g farina Manitoba

250 ml latte

3 uova

150 g parmigiano reggiano

100 g burro

8 g lievito di birra fresco

160 g salame

220 g provola

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino zucchero

pepe nero

Preparazione:

Fate intiepidire il latte e sciogliete dentro il pentolino anche il lievito di birra con lo zucchero. Quindi mettete nella ciotola dell’impastatrice le due farine setacciate e mischiate. Poi il latte con il lievito e iniziate ad impastare.

A quel punti unite le uova, una alla volta, impastando sempre. Aggiungete il burro a temperatura ambiente, il parmigiano (o grana), un pizzico di pepe, il sale e impastate per altri 10 minuti. Alla fine dovete ottenere un impasto omogeneo.

Tagliate il formaggio e il salame a cubetti, uniteli all’impasto facendo attenzione che si amalgami tutto. Quindi mettete l’impasto per il babà rustico in uno stampo a ciambella ben imburrato e livellate la superficie.

Fate lievitare il vostro babà per almeno 2 ore, coperto da un canovaccio pulito. A quel punto

mettete il babà rustico in forno preriscaldato a 180° per 40-45 minuti circa assicurandovi prima di sfornarlo che sia cotto anche all’interno. Basterà fare la classica prova dello stecchino.

Sfornate il babà rustico e lasciatelo raffreddare prima di servirlo.