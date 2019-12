Alfonso Signorini si allena duramente per il GF Vip 2020| FOTO E VIDEO

Alfonso Signorini ce la sta mettendo tutta per arrivare all’inizio del più acclamato reality show in grandissima forma. Ad attenderlo un’ardua sfida professionale e con sé stesso, per la prima volta sarà conduttore del Grande Fratello Vip in onda su Canale5

Già da qualche tempo infatti si vociferava sul ruolo di Alfonso Signorini come conduttore della quarta edizione del reality dopo Ilary Blasi che gli cede il posto per concentrarsi su altro. Oberato di lavoro, Alfonso Signorini, il famosissimo direttore di Chi trova il tempo per allenamenti intensi tra i vari provini degli aspiranti concorrenti del GF. Munito di un valido personal trainer alterna le sedute di allenamento tra esercizi a corpo libero e l’utilizzo dei macchinari di ultima generazione.

Signorini condivide sul suo profilo Instagram una carrellata di stories nelle quali appare decisamente provato dai workout intensissimi guidato dal suo trainer privato che lo segue passo passo. Alfonso mostra grande forza di volontà e stavolta fa davvero sul serio. Recentemente il conduttore ha lanciato piccole anticipazioni riguardo ad alcuni vip che prenderanno parte alla trasmissione. Accade durante la prima puntata di La Repubblica delle Donne il programma di Chiambretti nel quale gli è stato chiesto se, durante i provini, si fosse presentata anche Barbara Alberti e Alfonso dice di aver interagito sì con lei ma anche con molti altri, fa i nomi di Sabina Ciuffini, King Toretto (fidanzato di Diletta Leotta), Antonella Elia e Francesca Barra e continua

Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: ‘Ma chi è questo?!

Ora l’unico nome certo è quello di Rita Rusic, l’ex attrice e produttrice cinematografica, ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, che vive a Miami. Conclude dicendo

Vogliamo affrontare un tema, quello delle milf che vanno fortissimo tra i giovani. Rita Rusic ne è un esempio, ha 61 anni ed è in forma fisica straordinaria. Al GF Vip vorremmo parlare del fenomeno milf: i ragazzini le adocchiano e loro non disdegnano. Però il GF non è fatto solo di vecchie babbione, ci saranno anche ventenni spumeggianti