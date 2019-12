Whatsapp nasconde una funzione poco utilizzata e poco conosciuta dai suoi utenti che rivela con quale dei tuoi contatti chatti di più

Whatsapp è l’app di messagistica più diffusa nel nostro paese. Largamente utilizzata proprio per comunicare con gli altri, forse non sai che può anche rivelarti importanti informazioni sul flusso delle tue comunicazioni.

Ti potrebbe interessare anche >>> Le 10 cose che non fai più da quando esiste Internet e Whatsapp

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Con chi chatti di più? Whatsapp ha la risposta

Si tratta di una funzione Whatsapp poco nota e poco utilizzata e si trova nelle impostazioni dell’applicazione più utilizzata per comunicare con i nostri amici e parenti. Questa funzione fornisce l’esatto numero di messaggi scambiati con uno specifico contatto e quindi ti permette di capire nell’immediato chi è la persona con la quale comunichi di più.

Vuoi provare questa funzione anche tu?

Niente di più semplice, entra nelle impostazioni dal menu dell’applicazione e seleziona la voce Utilizzo dati e archiviazione.

Si aprirà una schermata relativa a utilizzo rete e utilizzo archiviazione. Cliccando sulla voce utilizzo archiviazione si aprirà una schermata che mostrerà tutte le conversazioni dell’utente in ordine crescente, dall’alto verso il basso in base allo spazio da esse occupato.

Inoltre si potranno ottenere ulteriori informazioni specifiche selezionando uno dei contatti della lista escoprire così tutti i dettagli dell’interazione come il numero totale di messaggi scambiati divisi in testi, gif, foto, video, registrazioni audio, stickers e documenti.

Per ogni categoria si visualizza anche l’esatta porzione di memoria che occupa e si può anche liberare spazio cancellandone i contenuti.

Va precisato che il fatto che un utente si trovi in prima posizione significa che si tratta di una chat che occupa tanta memoria ma non è detto che sia anche la chat dell’utente col quale si hanno più interazioni poichè lo spazio occupato dipende dai media inviati, in caso di foto e video la pesantezza aumenta.

Di conseguenza una chat caratterizzata da uno scambio massivo di messaggi di testo risulta in una posizione più bassa nella schermata perché questi occupano meno spazio di una chat contenente pochi messaggi ma tanti video o audio. Per lo stesso motivo anche le conversazioni di gruppo pesano di più perché contengono messaggi inviati da più utenti.

Ti potrebbe interessare anche >>> WhatsApp | Arrivano i messaggi che si autodistruggono