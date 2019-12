Dieta cinese per perdere 3kg: il menù settimanale a base di riso...

La dieta cinese, che oggi abbiamo deciso di consigliarvi, si basa sull’assunzioni di cibi e ingredienti, facilmente reperibili, che aiutano a risvegliare il tuo metabolismo. La potete seguire anche per più di una settimana, questo dipende molto da quanti chili vi siete prefissati di perdere.

Tuttavia e bene ricordare di consultare il proprio medico curante prima di cambiare alimentazione, questo per evitare che il regime suggerito possa apportare problemi alla vostra salute. Inoltre durante la dieta consigliamo di bere molta acqua o te nell’arco della giornata.

Dieta cinese: il menu settimanale per risvegliare il metabolismo

La dieta cinese vi permetterà di perdere fino a 3kg in una settimana, questo dipende sempre dalla persona che l’adotto poiché ogni corpo ha tempi di reazione diversi. Il menu settimanale è stato preso dal sito quotidianodiragusa.it

Lunedì: colazione con 3 fette biscottate o gallette, 2 cucchiaini piccoli di marmellata, un bicchiere di latte di soia e un tè per concludere. Spuntino: due gallette oppure un frutto di stagione. Pranzo: un piatto di riso con piselli cucinati al vapore, una fetta di carne di manzo e contorno di broccoli. Merenda: una spremuta di pompelmo o di arancia. Cena: un minestrone di carote alla julienne, cavolfiore, broccoli, 70gr di legumi, mais cotto in padella e brodo vegetale.

Martedì: colazione con tre biscotti ai cereali oppure tre fette biscottate e un cappuccino. Spuntino: un kiwi o una spremuta di arancia. Pranzo: 70 grammi di farro bollito, 50 grammi di tonno al naturale e verdure. Merenda: due gallette di riso. Cena: riso alla cantonese.

Mercoledì: colazione un bicchiere di latte di riso, tre gallette di riso, caffè oppure del tè. Spuntino: come lunedì. Pranzo: 70grammi di riso integrale con verdure e 100 grammi di pesce cucinato al vapore. Merenda: un frutto di stagione. Cena: 70 grammi di riso in bianco e una porzione di pollo con germogli.

Giovedì: colazione con tre biscotti integrali e un bicchiere medio di latte di soia. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo, 50 grammi di spaghetti di riso, 80 grammi di carne di vitello ai ferri e verdure. Merenda: una mela o un tè verde. Cena: una zuppa con 70gr di cereali in brodo vegetale, 80 grammi di merluzzo o di sogliola con contorno di verdure al vapore.

Venerdì: colazione come il lunedì. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 70 grammi di riso con due carote, 100 grammi suddivisi tra fagioli di soia e fagiolini condire con la salsa di soia. Merenda: una pera o un kiwi. Cena: 70 grammi di riso integrale e verdure al vapore.

Sabato: colazione come il lunedì. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 70 grammi di ravioli cinesi cucinati al vapore, 50 grammi di costine di agnello cucinate in forno. Merenda: una mela. Cena: una fettina di carne rossa alla griglia, 70 grammi di pane che non deve essere lievitato.

Domenica: colazione con un bicchiere di latte di riso o di soia e tre biscotti integrali. Spuntino: un frutto. Pranzo: 70 grammi di pasta con gamberetti cucinati al vapore e prezzemolo sminuzzato, 100 grammi di tofu e verdure scelte in base ai propri gusti. Merenda: due fette di ananas o un tè verde. Cena: pesce alla griglia e verdure al vapore