Bake Off Italia | La ricetta della Chiffon Cake di Hasnaa

Bake Off Italia è un programma molto amato da chi ama i dolci e la pasticceria. Abbiamo scelto per voi la ricetta della Chiffon Cake di Hasnaa la finalista dell’ultima edizione.

La Chiffon Cake, una torta di origine americana famosa per la sua sofficità e la sua altezza, ottenuta proprio con la cottura in uno stampo molto alto che va capovolto a fine cottura. La Chiffon Cake di Hasnaa, la concorrente di origine marocchina di Bake Off Italia, è una variazione molto gradevole, di ispirazione marocchina, con un impasto a base di zafferano, ganache al cioccolato bianco e zafferano e granella di nocciola.

Vi proponiamo la ricetta di questa gustosissima torta per chi voglia cimentarsi nella preparazione.

Per preparare la Chiffon Cake di Hasnaa, avrete bisogno di:

6 uova

300 grammi di zucchero

300 grammi di farina

15 grammi di lievito

8 grammi di cremor tartaro

200 ml di acqua

120 ml di olio

sale quanto basta

zafferano quanto basta

Per la ganache di cioccolato bianco

zafferano quanto basta

200 grammi di cioccolato bianco

100 ml. di panna

Per la crema pasticcera al limone

40 gramm di tuorli

80 grammi di zucchero

12 grammi di amido di mais

10 grammi di amido di riso

150 grammi di latte

100 grammi di panna

20 ml. di succo di limone

Per la decorazione

zafferano quanto basta

200 grammi di granella di nocciole

Il procedimento per l’impasto

Nella planetaria si miscelando albumi e sale fino a raggiungere una consistenza spumosa. In un’altra terrina miscelare i tuorli, lo zucchero, l’olio, l’acqua, il lievito, il cremor tartaro e la farina setacciata. Unire il composto dei tuorli a quello degli albumi mescolando dal basso verso l’alto con una spatola. Versare il composto in una teglia e infornare a 180°C per 50 minuti.

Per la farcia

Per preparare la ganache, si miscelano in una ciotola il cioccolato sciolto, lo zafferano e la panna.

Assemblaggio

Una volta che la torta si sarà raffreddata si procederà decorandola con la ganache, lo zafferano e la granella di nocciole.