Paolo Bonolis | Il matrimonio negli Usa della figlia Martina

Dopo il matrimonio del figlio Stefano, nello stesso mese, arriva anche quello da sogno di Martina. La figlia di Paolo Bonolis, Martina Bonolis sceglie una location da favola. Il conduttore vola in America insieme a tutta la sua grande e affiatata famiglia

Fiocchi di neve cadono da cielo, il matrimonio tra Martina Bonolis e l’attore comico Tito Garza si celebra tra le montagne dell’Hudson Valley, tutta la famiglia è al completo. Ad annunciare la lieta novella è stata per la seconda volta, fu lei anche per il matrimonio dell’altro figlio Stefano, Sonia Bruganelli, la mamma di altri tre figli del conduttore, la stessa ha immortalato su Instagram il momento di un tenere bacio tra padre e figlia. Una famiglia piuttosto allargata: Paolo Bonolis è sposato dal 2002 con Sonia Bruganelli ed insieme hanno tre figli Silvia, Davide e Adele. Il conduttore ha anche altri due figli Stefano e Martina che vivono in America da diverso tempo, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller.

La location e i dettagli del matrimonio della secondogenita di Paolo Bonolis

Non si può di certo dire che non sia stato un matrimonio romantico, ad arricchire lo scenario una dolce nevicata. Il luogo, uno splendido resort di campagna, poco lontano dalla Grande Mela. Impeccabile abito bianco quello di Martina con una bellissima scollatura a cuore, fiori colorati nel bouquet e un fiore tra i capelli, lo sposo elegantissimo in smoking. La festa si apre con vera e propria gioia per gli occhi: il ballo del padre con la figlia, unico e commovente. Martina, che si occupa di psicologia e teatro, sempre molto riservata e posizionata dietro le quinte ha mostrato, in uno dei giorni che ricorderà per tutta la vita, una parte di sé pura e romantica. Abito raffinato con un’ampia gonna ed una pelliccia per ripararsi dalle temperature di novembre. Un matrimonio senza troppe pretese, abbellito da semplicità e dalla sola presenza dei più stretti tra amici e parenti.

Una grande famiglia in vacanza in America per vivere un matrimonio da favola!

Di Denis Carito