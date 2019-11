I Simpson | La fine è davvero vicina?

I Simpson, il celebre cartone animato americano che ha appassionato generazioni diverse, potrebbe essere giunto alla fine.

È davvero difficile trovare qualcuno che non conosca, almeno per sentito dire i Simpson.

Negli anni, infatti, i volti gialli della famiglia americana formata da Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie sono entrati nei cuori di tutti diventando quasi un’istituzione.

Con trentun stagioni si sono guadagnati il titolo di serie più longeva della storia, facendo parlare di se per l’ironia, le presunte previsioni sul futuro (come quella di Donald Trump presidente) portate avanti dalla serie e le voci su una possibile fine che, in questi ultimi anni, si sono fatte sempre più serie.

E proprio parlando della fine di quella che si può definire un’epoca, a sollevare ancora polvere sulla questione, questa volta, ci ha pensato il compositore della famosissima sigla del cartone animato, ovvero Danny Elfman.

I Simpson stanno davvero per dirci addio?

La conferma di una fine sempre più vicina è arrivata dal sito online Joe dove in un’intervista, il compositore Danny Elfman ha dichiarato che le voci in giro protendono per una fine della serie.

Il noto compositore ha anche dichiarato di essere sorpreso del fatto che sia durata tanto e che ai tempi, quando gli fu commissionata la famosa sigla, pensava che nessuno l’avrebbe mai ascoltata perché, a suo avviso, la serie non aveva alcuna possibilità.

Parole dure e precise che sono però state smentite dal produttore esecutivo Al Jean che tramite Twitter ha dichiarato che la serie continuerà e che al momento è in lavorazione la stagione 32.

I fan dei Simpson, quindi, al momento possono stare tranquilli, anche se le voci di un addio sono così frequenti da lasciar pensare che un fondo di verità ci sia e che forse la serie (che è anche una delle più fortunate della Fox, la rete americana che la trasmette) inizia ad avere qualche piccolo acciacco.

Ancora una volta, però, sembra che Homer e la sua famiglia non siano ancora pronti ad abbandonare i loro fan che, a breve potrebbero finire sulla piattaforma Disney +, diventando così fruibili a tutte le ore del giorno e della notte.