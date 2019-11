Giulia De Lellis risponde ai gossip su Sanremo con un video

Giulia De Lellis ha deciso di fare una storia su Instagram per raccontare la sua versione sulla vicenda Sanremo che sta rimbalzando in questi giorni

E’ Giulia De Lellis la protagonista dei gossip del momento, sia per la sua presunta partecipazione a Sanremo (clicca qui) sia per la lite con Belen Rodriguez. E l’influencer dopo tante chiacchiere, ha deciso di fare chiarezza almeno su una delle chiacchiere.

La voce che circolava in questi giorni era che il suo manager Francesco Facchinetti l’avesse proposta alla Rai come valletta, ma che da viale Mazzini ci fosse stato un secco no.

Se vuoi restare costantemente aggiornata su tutto ciò che riguarda Giulia De Lellis e Andrea Damante CLICCA QUI!

Giulia ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti e lo ha fatto con il mezzo che meglio conosce, i social (instagram Giulia). Condendo il tutto con la sua ironia che sempre la contraddistingue e che tanto la fa apprezzare dai suoi fans. Secondo la versione di Giulietta (così viene chiamata carinamente dai suoi fans) Facchinetti non l’avrebbe proposta come spalla di Amadeus ma per esibirsi come cantante. Il canto infatti è una sua grande passione, ma la Rai ha detto no. Nessun tentativo di scendere le scale come valletta quindi per Giulia. Scelta che la fidanzata di Iannone sembra condividere. Infatti dice: “Sono ancora giovane per un palco del genere”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Il silenzio di Facchinetti allimenta i dubbi su Sanremo

Mentre Giulia quindi fornisce la sua versione resta in silenzio Francesco Facchinetti il suo manager. Silenzio che rimane anche da entrambi le parti, in questo caso sulla presunta lite tra Giulia e Belen, lasciando così molti dubbi sulla vicenda.

L’unica versione fornita è quella di Belen ( le sue dichiarazioni) che ha dichiarato di non aver capito lo sfogo della ex corteggiatrice, ribadendo di non aver mai avuto rapporti clandestini con Andrea Damante. Giulia è quindi ancora troppo giovane per Sanremo ma può godersi la sua grande fama da influencer. Il grandissimo successo con il suo libro record di vendite e il suo successo in tv. Giulia infatti sarà conduttrice con Gemma di un nuovo format su La 5, ‘Giortì’.