Preparare il risotto non è da tutti, non è semplice, ma soprattutto bisogna avere molta pazienza. I suggerimenti utili da seguire, per un risotto perfetto. Risotto perfetto (IstockPhotos) La pasta viene spesso utilizzata per la preparazione di diversi piatti da quelli più semplici a quelli più elaborati, mentre il riso è poco utilizzato per diversi motivi. Nonostante il riso sia un alimento che esplica diverse proprietà benefiche tra le quali rinfrescante e disintossicante, ma lo utilizzano solo dalle persone che eseguono una dieta sana dimagrante. Non solo anche chi predilige un’alimentazione sana ed equilibrata può consumarlo tranquillamente. In realtà potremmo preparare diversi risotti invece della pasta condita, in quanto stimola l’evacuazione intestinale, e non solo è indicato per chi soffre di intolleranza al glutine o che presenta alcune malattie renali. Inoltre i tempi di cottura sono più lunghi rispetto alla pasta e non tutti sanno come si cucina in modo perfetto, nel dubbio di sbagliare declinano la scelta sulla pasta. Ma noi di CheDonna.it vogliamo darvi tutti i suggerimenti su come cucinare il risotto perfetto.

Come scegliere il riso

Prima di dedicarci alla cottura, è importante scegliere il riso perfetto per una buona preparazione del risotto. Innanzitutto si deve scegliere la varietà di riso adatta alla preparazione del risotto: sono da escludere le varietà tipicamente orientali come basmati, thai, jasmine. Prediligete le seguenti varietà: Carnaroli, Rosa Marchetti, Arborio, Ribe e Roma. Anche quelli integrai vanno bene, sicuramente la cottura sarà più lunga e la consistenza del chicco più presente in bocca ma ci guadagnerete in gusto e salute.

