Selena Gomez svela su Instagram il suo nuovo tatuaggio, un disegno dal significato misterioso e su una parte del corpo alquanto particolare.

Un 4 tatuato sul gomito, un punto e virgola e una nota sui polsi, una G dietro l’orecchio in onore della sorella, la scritta “Sunshine” sul piede in onore della nonna, la frase “Dio che mi rafforza” scritta sul fianco, un significativo “Ama prima te stessa” in lingua araba e un “LXXVI” che corrisponde alla data di nascita in lettere romane della mamma.

E’ già alquanto nutrito l’elenco dei tatuaggi che decorano il corpo di Selena Gomez, celebre cantante che recentemente ha ben pensato di allungare la lista.

Ecco allora che in occasione del suo grande ritorno sul palco per gli American Music Awards 2019, Selena ha presentato al mondo il suo ultimo tattoo ed è subito stato un vero e proprio vociare di commenti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> TATUAGGI VIP: indovina di chi è questo tattoo

Il nuovo tatuaggio di Selena Gomez

Due mani in preghiera che custodiscono un raffinato rosario.

Un’immagine dal forte significato e dal forte impatto è stata scelta da Selena Gomez per il suo nuovo tatuaggio.

Ha realizzare l’opera è stato uno dei più celebri tatuatori dei vip, Keith “Bang Bang” McCurdy, che ha rivelato che il tatuaggio è stato fatto dopo le prove degli AMAs:

“Volevo trovare un luogo del corpo che fosse davvero “unico” per lei. […] Quindi abbiamo fatto un paio di prove su varie zone della gamba e poi lei ha scelto quella”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

In molti vi leggono ennesima prova di quella forte fede che la star ha svelato tempo fa ai suoi fan, altri già insinuano però che vi possa esser un messaggio nascosto per il suo storico ex, Justin Bieber, ormai felicemente andato a nozze con Hailey Baldwin.

Selena Gomez ancora non ha fatto chiarezza in proposito ma si è limitata a condividere con i propri fan la novità via Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Hailey Baldwin contro Selena Gomez? – VIDEO

Questi American Music Awards 2019 sono stati a quanto pare un vero e proprio tripudio di emozioni per la ragazza: prima l’arrivo con nuovo taglio di capelli e mini abito di Versace verde lime e tacchi verde perfettamente abbinati, poi, l’apertura dell’importante premiazione musicale con un’attesissima performance, dove ha cantato i suoi due nuovi singoli “Lose You To Love Me” e “Look At Her Now“, e, infine, un nuovo tatuaggio per commemorare il tutto.

Che dire: ben tornata Selena!