Fame nervosa | tutti i consigli per sconfiggerla

Possiamo sconfiggere la fame nervosa? Assolutamente sì, basta solo seguire tre semplici regole che ci permetteranno di vincere le nostre battaglie.

Quando siamo a dieta il nostro nemico maggiore è sicuramente la fame nervosa. Un avversario che rischia di rendere vani tutti i nostri sforzi di dimagrire e non farci ottenere gli obbiettivi che volevamo raggiungere.

In questo articolo impareremo alcune semplici tecniche che ci permetteranno di gestire la fame nervosa e migliorare in questi modo i pasti principali. Questo grande problema per al nostra linea infatti ci spinge a fare continui spuntini senza accorgersi che stiamo sommando calorie inutili e rallentando il nostro metabolismo

Fame nervosa, ecco i consigli per riuscire a sconfiggerla

Ma entriamo nello specifico e vediamo come possiamo contrastare la fame nervosa.

Per prima cosa dobbiamo trovare una stabilità mentale. Molto spesso una delle origini di questo tipo di fame è la mancanza di autostima. Prima di iniziare a mettere in pratica i nostri consigli dobbiamo cercare una pace emotiva

Partiamo con i consigli.



1. Cinque pasti al giorno

Una delle regole fondamentali di ogni dieta, aiuta a permetterci di tenere sotto controllo la fame nervosa. É una tattica molto efficace per dare una mano al nostro metabolismo e riuscire a controllare in modo migliore l’ansia. Fare un pasto ogni quattro ore regola inoltre i livelli di glucosio. Questa buona abitudine ci permetterà anche di aiutare e ottimizzare la digestione.

2. Bere molto

Bere aiuta molto la dieta ma anche a diminuire la fame nervosa perché ci rilascia una sensazione di sazietà. Sì quindi all’acqua e anche alle tisane calde, ottimi alleati per riuscire a risolvere questo problema. Bere liquidi ci permette anche di accelerare il metabolismo e favorire il processo di disintossicazione.

3. Aggiungere fibre alla dieta

Altra abitudine da seguire se vogliamo combattere la fame nervosa è quella di preferire alimenti che contengono fibre come cereali integrali, frutti secchi e semi, vegetali verdi, latte vegetale. Questi alimenti infatti contegno carboidrati complessi che danno maggior energia al nostro organismo. Inoltre aumentano il desiderio di sazietà evitando di accrescere la nostra ansia da cibo. Infine ci aiutano anche nella nostra lotta contro il colesterolo cattivo.