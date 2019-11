Pelle | 5 consigli per prendersi cura del collo

Il collo è senza dubbio una parte molto delicata del nostro corpo e troppe volte dimenticata nella beauty routine quotidiana. Ecco i 5 consigli per prendersene cura in modo corretto.

Il collo, come le mani, si dice rivelino la vera età di una signora ed in effetti sono parti soggette all’invecchiamento precoce perché ricoperte da uno strato di pelle più sottile e che presenta meno parte lipidica, per questo tende a disidratarsi più spesso e necessita di cure delicate e trattamenti mirati.

Cinque preziosi consigli per prendersi cura della pelle del collo dall’esterno ma anche dall’interno, da mettere in pratica sin dalla giovane età, perché prevenire è davvero importante e curare un collo cadente è molto difficile se non con l’aiuto di un bravo chirurgo plastico.

Ogni donna ha una routine di bellezza che segue ogni giorno ma troppo spesso ad essere dimenticato è il collo che viene massaggiato in modo sbagliato e con un prodotto non sempre adatto a ripristinare le giusta elasticità dei tessuti e l’idratazione. Ecco 5 consigli da tenere sempre a mente per prendersi cura delle pelle del collo e prevenirne l’invecchiamento.

-1 Alimentazione sana

Come per ogni organo, anche la pelle necessita del giusto nutrimento e della giusta idratazione dall’interno. Mangiare molta frutta e verdura, soprattutto i vegetali ricchi di antiossidanti e bere almeno un litro di acqua al giorno, contribuirà a mantenere giovane ed elastica la pelle, anche quella del collo.

-2 Protezione solare

Il sole preso senza le dovute protezioni è il nemico numero uno della pelle, soprattutto quella del viso, del collo e delle mani, parti esposte sempre alla luce del sole. Per questo sia sul viso che sul collo bisogna sempre applicare una crema con fattore di protezione 50 in estate e 30 in inverno.

-3 Scegliere il prodotto giusto

Ogni casa cosmetica ha formulato un prodotto specifico per collo e decollete, per questo al momento dell’acquisto dei prodotti per la skincare, la scelta giusta sarà quella di scegliere un prodotto specifico, anche un olio vegetale dal potere elasticizzante sarà perfetto.

-4 Massaggiare il collo nel modo giusto

Il collo andrebbe massaggiato sempre dal basso verso l’alto con movimenti circolari e delicati. Mai dall’altro verso il basso perché si otterrebbe l’effetto contrario alla tonificazione di cui necessita.

-5 Esfoliare

Come per il resto della pelle, anche quella del collo necessita di un’esfoliazione settimanale che eliminerà le cellule morte e renderà la pelle ricettiva ai trattamenti. Per questa parte così delicata, l’esfoliazione dovrà essere eseguita con un prodotto delicato, perfetti gli scrub formulati per il viso e per pelli sensibili.