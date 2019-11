Diego Giordano di Un posto al sole è vittima dei commenti degli haters del web.

Un posto al sole è pronto a concludere il mistero legato alla storia di Aldo Leone. Riuscirà Diego Giordano a dimostrare la sua innocenza?

I problemi per il ragazzo stanno, di nuovo, per iniziare al di fuori del carcere, ma fortunatamente c’è suo fratello Patrizio a supportalo in questo difficile viaggio verso la libertà.

Un posto al sole: Patrizio corre in soccorso di Diego

Un posto al sole continua a concentrarsi sul personaggio di Diego Giordano. Dopo che Raffaele ha ricevuto una bella sorpresa, con il ritorno a casa di suo figlio, inizieranno i problemi.

Già, perché il figlio del portiere di Palazzo Palladini inizierà a rimpiangere la sua permanenza in carcere. Il motivo? Il web è in rivolta e gli utenti dei social non fanno altro che insultarlo, attribuendogli un crimine che ormai è certo di non aver commesso.

Fortunatamente c’è Patrizio Giordano, suo fratello, a dargli la forza in questa terribile vicenda che lo vede protagonista. Il giovane chef lo aiuterà a ricostruire man mano tutti i cocci della sua vita, che credeva fosse andata in frantumo. Anche Per Aldo Leone è arrivato il momento di ritornare a casa, ma per lui non coincide con le mura che condivide con la sua famiglia.

L’attenzione passa ad Alberto Palladini. L’avvocato sarà costretto a fare un faccia a faccia con la realtà, dovrà dar conto del suo operato ai cantieri e le cose non sembrano mettersi nel verso giusto. Marina Giordano è pronta ad avere il suo riscatto?

Si ritorna al personaggio di Carla Parisi, che ha riabbracciato sua figlia Mia. Grazie a lei, Vittorio Del Bue dalle anticipazioni di Un posto al sole del 21 novembre è convinto di poter finalmente tornare da Alex, ma quest’ultima lo respinge. Vittorio, però, è disposto a tutto pur di riaverla ed è deciso a raccontarle la verità.

La verità, ovviamente, prevede il racconto del tradimento con Anita. Alex sarà in grado di perdonare il suo ex fidanzato oppure deciderà di voltare pagina?