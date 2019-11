Dieta ipocalorica da 800 kcal giornaliere per perdere subito 3kg

Dieta lampo ipocalorica: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per dimagrire assumendo 800 kcal giornaliere!

Il Natale è alle porte, quindi prima che sia troppo tardi dobbiamo perdere i chili presi durante l’estate e di conseguenza metterci in forma per le feste che stanno per arrivare. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di proporti una dieta ipocalorica (i regimi ipocalorici comportano elevati rischi, soprattutto se protratti per troppo tempo)

Prima di adottare questa dieta consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute. Inoltre ricordiamo che il rimedio ideale per perdere peso è combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica, ed è importantissimo bere molta acqua al giorno.

Dieta ipocalorica per perdere peso: il menù settimanale

La dieta è ottima poiché fa perdere peso velocemente eliminado il grasso in eccesso, in soli sette giorni. Il menù giornaliero è stata preso dal sito quotidianodiragusa.com

Lunedì: Pranzo con lenticchie o ceci g 150, verdura cotta g 150, olio un cucchiaio, un frutto fresco. Cena: prosciutto sgrassato o bresaola g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto.

Martedì: Pranzo con una fettina di carne magra, insalata g 50, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: frittata (2 uova 1 cucchiaino di olio), verdura g 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto.

Mercoledì: Pranzo con pesce ai ferri g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: mozzarella o formaggi magri g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.

Giovedì: pranzo con petto di pollo g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: filetti di merluzzo g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.

Venerdì: Pranzo con tonno senza olio g 150, olio un cucchiaino, insalata g 50, un frutto fresco. Cena: mozzarella o formaggi magri g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.

Sabato: Pranzo con tacchino o pollo alla griglia g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: due uova sode o in camicia, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto.

Domenica: Pranzo con pesce arrosto g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: ricotta di mucca o certosino g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Bere soltanto acqua minerale non gassata. Aggiungere una fetta di pane a pasto comporta un aumento di oltre 100 Kcal giornaliere