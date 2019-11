Tartufi al cioccolato, dolcetti semplici ma molto gustosi per rendere ancora più indimenticabili le feste natalizie.

Il Natale è tempo di dolci, ma spesse volte non abbiamo tanto tempo per realizzarli. Per questo noi di Chedonna vi proponiamo oggi due ricette semplici che ci faranno fare bella figura con i nostri invitati. Sono i tartufi al cioccolato. Una ricetta semplicissima che non avrà bisogno nemmeno della cottura del dolce.

Quelle che vi presenteremo oggi sono due diversi ricette di questi tartufi al cioccolato uno con i savoiardi e uno con il pandoro. Una cosa bella di questo dolce è anche la sua personalizzazione.

Infatti potremo decorare questi dolci con diverse ingredienti a seconda dei gusti. Come il cocco grattugiato, le nocciole, con le mandorle, con lo zucchero i granella o anche con i pistacchi.

Tartufi al cioccolato, ricette veloci

Ma vediamo come realizzare questi buonissimi dolci che sono anche molto belli da vedere

Tartufi al cioccolato con i savoiardi

Ingredienti:

250 g biscotti savoiardi

250 g cioccolato in tavoletta al latte o fondente

2 cucchiai latte

1 bicchierino rum

40 g cocco grattugiato (ricette con la farina di cocco)

40 g granella di nocciole

Preparazione:

Tritiamo la tavoletta di cioccolato e aggiungiamo il latte che mettiamo a mettiamo a bagnomaria in moda che si sciolga bene. In un tritatutto mettiamo i savoiardi e tritiamo bene tutto. Dopo di che trasferiremo tutto in una ciotola.

Mischiamo i savoiardi tritati e il cioccolato girando con un un cucchiaio di legno. Il composto che andremo ad ottenere sarà omogeneo.

Prendiamo tante ciotole con le nocciole, i pistacchi, le mandorle e il cocco, tutti gli ingredienti che ci serviranno per decorare i tartufi. Formiamo delle palline e passiamole a questo punto nella ciotola che preferiamo, avendo cura di ricoprirli bene.

Tartufi di pandoro

Ingredienti (per 20 pezzi)

200 g pandoro (pandoro fatto in casa)

200 g cioccolato bianco

1 tazzina di caffè

150 g cioccolato fondente

granella di pistacchi

granella di nocciole

farina di cocco

Sbricioliamo il pandoro e mettiamolo in una ciotola. Facciamo fondere il cioccolato bianco e quello fondente. Poi uniamoli al caffè e al pandoro sbriciolato.

Amalgamiamo e mescoliamo bene il composto, Facciamo delle palline grandi circa una noce e mettiamole sulla carta forno. Rotoliamo le nostre palline nelle granello che abbiamo scelto

Lasciate solidificare completamente il cioccolato prima di servire i tartufi di pandoro.