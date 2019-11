Stefano De Martino, Bianca Guaccero ha lanciato una frecciatina a Detto Fatto sui suoi ritocchini estetici.

Stefano De Martino è stato il bersaglio di alcune frecciatine fatte da Bianca Guaccero a Detto Fatto. La giovane conduttrice ha commentato i vari ritocchini estetici fatti dal marito di Belen Rodriguez affermando che il ballerino non aveva nessun bisogno di ricorrere all’aiuto del chirurgo perché era bello anche prima.

Certo, la conduttrice ha fatto una sorta di complimento a De Martino, ma il web ha trovato poco elegante elencare gli interventi estetici che Stefano ha fatto nel corso di questi anni, ma Bianca è andata oltre, notando una similitudine tra tutti gli ex di Belen.

Stefano De Martino| La Guaccero fa una frecciatina a Belen

Stefano De Martino si gode il successo di Stasera Tutto E’ Possibile, il programma gli ha permesso ancora una volta di vestire i panni di conduttore. Stefano, oltre a essere molto acclamato per le sue doti da danzatore, di recente ha sorpreso tutti dimostrando di essere un perfetto padrone di casa.

Oltre a essere un perfetto padrone di casa, il conduttore è anche un perfetto marito. Per amore di Belen ha detto no a una sua ex che avrebbe dovuto prendere parte al programma, ma passiamo avanti. A Detto Fatto, dopo la frecciatina sui tanti ritocchi estetici di De Martino, Bianca Guaccero si è lasciata andare ad alcune riflessioni sugli ex fidanzati di Belen Rodriguez. Quali?

Bianca Guaccero ha notato che tutti gli ex della bella modella argentina si assomigliano un po’ tutti e che De Martino da qualche tempo a questa parte sembrerebbe assomigliare, sempre di più, a livello estetico ad Andrea Iannone che a sua volta, per la conduttrice, assomiglierebbe a Fabrizio Corona.

Il pubblico di Detto Fatto, fatta eccezione per la barbetta e i tatuaggi, non ha notato tutta questa somiglianza. La conduttrice ha ragione? Stefano De Martino e Andrea Iannone si somigliano?