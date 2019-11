Smalti di tendenza per la stagione autunno inverno 2019

Quali sono gli smalti di tendenza per questo autunno inverno? Si passa dal colore nude al black dark. Scopriamo tutte le nuance per essere alla moda.

Smalti di tendenza (iStockPhotos)

E’ arrivato l’autunno è siete alla ricerca di uno smalto adatto per questa stagione?

Quali sono i colori di tendenza per questo autunno inverno? Che sia uno smalto grintoso o raffinato, poco importa, basterà scegliere la giusta tonalità di smalto.

Se pensiamo ai colori di tendenza per la manicure autunno inverno, le prime tonalità che pensiamo sono il bordeaux, il nero, il grigio scuro, il blu e così via. I colori degli smalti scuri hanno un effetto particolare in quanto creano un contrasto con la pelle pallida dell’inverno e non solo, in quanto risaltano anche le carnagioni scure e scurissime.

Ci sono alcuni colori che non passano mai di moda, come il nero, di tendenza anche durante l’estate, che esso sia opaco o lucido, poco importa.

Affidatevi a noi di CheDonna.it per scoprire quali sono le tonalità di moda di questo autunno e inverno.

I colori di smalto di tendenza : dal colore della terra al rosa chiaro

Fonte: pupa.it

L’autunno evoca colori caldi ed avvolgenti, come il rosso, il verde e l’ arancione, colori che ricordano la terra e la natura e che sono perfetti per realizzare una manicure autunnale.

Ecco la lista dei colori di tendenza:

terracotta e le altre tonalità bruciate: come il giallo ocra, arancione;

verde militare

castagna

cannella

caramello

Sono smalti che si adattano sia alle carnagioni chiare che scure, certamente per chi ha un incarnato troppo chiaro, non è consigliabile scegliere tonalità troppo simili al proprio colore di pelle, a meno che non si sceglie il nude, un trend di questa stagione.

Le donne che vogliono una manicure elegante e raffinata possono sempre optare per uno smalto nude in autunno e inverno.

I colori chiari come il nude e il pastello non sono solo estivi, anzi sono sempre presenti nella stagione autunno-inverno.

Le tonalità consigliate e di tendenza sono:

rosa chiaro

rosa cipria: rimane sempre un must-have per l’autunno inverno. E’ indicato per le donne che amano una manicure elegante , raffinata.

, raffinata. bianco latte: adatta anche sulla pelle chiarissima, dona un effetto unico e particolare;

beiges e marroni: consigliati per tonalità di pelle più scura.

Ultima tendenza: la manicure metallizzata

Le donne che amano osare possono optare ad una manicure metallizzata ma non è adatta a tutte, si aprono le danze a diverse tonalità, ecco alcune:

rosso: è concesso durante le festività natalizie, magari alternando delle unghie con lo smalto brillante color argento o dorato;

è concesso durante le festività natalizie, magari alternando delle unghie con lo smalto brillante color argento o dorato; blu metallizzato: è il colore protagonista dell’autunno-inverno, le tonalità variano dal blu scuro a quello più intenso blu notte;

è il colore protagonista dell’autunno-inverno, le tonalità variano dal blu scuro a quello più intenso blu notte; blu: la scelta del blu è un compromesso perfetto per chi vuole donare un colore alle unghie ma con eleganza;

la scelta del blu è un compromesso perfetto per chi vuole donare un colore alle unghie ma con eleganza; black Brown: è una variante molto scura del marrone, ma di tendenza quest’anno. Questa tonalità è un mix tra il colore nero e il marrone, dando vita a una tonalità tutta nuova e assolutamente cool tra gli smalti autunno-inverno 2019. E’ indicato sia sulle unghie corte che lunghe, e a qualsiasi tipo di pelle.

è una variante molto scura del marrone, ma di tendenza quest’anno. Questa tonalità è un mix tra il colore nero e il marrone, dando vita a una tonalità tutta nuova e assolutamente cool tra gli smalti autunno-inverno 2019. E’ indicato sia sulle unghie corte che lunghe, e a qualsiasi tipo di pelle. rame

verde militare

bordeaux : è una tonalità sempre protagonista di questa stagione, un colore intramontabile. E’ un colore scelto dalle donne che non amano il rosso e quindi fanno ricadere la scelta sul bordeaux. Solitamente si preferisce con finish lucido, anzi, lucidissimo.

: è una tonalità sempre protagonista di questa stagione, un colore intramontabile. E’ un colore scelto dalle donne che non amano il rosso e quindi fanno ricadere la scelta sul bordeaux. Solitamente si preferisce con finish lucido, anzi, lucidissimo. viola scuro: per chi vuole osare con un tocco dark ma pur sempre raffinato.

Smalti glitterati

Il Natale sta per arrivare, magari applicare uno smalto glitterato per donare alle vostre unghie un effetto extra luminoso, ci sono anche smalti che cambiano al variare della luce. Sono di tendenza, gli smalti “chunky glitter“, ossia lo smalto con brillantini dalla grana più spessa, con multiriflesso o miscelati tra loro, in modo da creare sfumature diverse. Per le festività natalizie potete scegliere diverse combinazioni di colore tra il rosso, argento, oro, verde o blu.