Quante volte ti sei reincarnato? 10 segni che hai avuto una vita precedente

Credi nella reincarnazione? sembrerebbe che questi 10 segni siano la prova che hai avuto vite precedenti e che ti sei reincarnato più volte

A volte una persona si sente troppo matura per la sua età, sente di aver già vissuto molte esperienze sin da piccola o addirittura di avere ricordi di un una certa vita precedente. Qando si parla di vita precedente viene in mente a tutti lo stesso termine: ma conoscete il significato del termine reincarnazione?

Originaria dell’Oriente, la reincarnazione è una credenza di molte culture e religioni, incluso il buddismo, che la vede come il mezzo ultimo per espiare i propri difetti per raggiungere il nirvana: l’eternità benedetta. Sul piano spirituale, è strettamente legata al Karma. Sarebbe un modo e un’opportunità per l’anima di imparare dai suoi errori, evolversi e raggiungere ciò che i suoi seguaci chiamano conoscenza.

Sebbene rappresenti un dominio spirituale difficile da comprendere per alcuni, la reincarnazione è comunque un vero mistero, specialmente quando si presta attenzione a certi segni.

Se la tua anima si è già reincarnata più volte in precedenza, potresti aver già sperimentato i seguenti segni:

1. Sogni ricorrenti

I sogni ripetitivi possono significare molte cose, come un trauma o un lavoro incompiuto, ma possono anche riflettere esperienze della tua vita passata. Ad esempio, potresti sentire un senso di familiarità durante i tuoi sogni quando hai voglia di riconoscere luoghi, oggetti o persone.

2. Ricordi di esperienze che non appartengono alla tua vita attuale

A volte, alcune persone potrebbero avere ricordi che non sono rilevanti per la loro vita attuale e potrebbero provenire da una vita precedente. I bambini sembrano particolarmente colpiti da questo segno.

3.Una grande intuizione

L’intuizione deriva dalla capacità della tua mente conscia e inconscia di percepire le cose. Attinge alle tue più profonde fonti di saggezza primitiva. Quindi, più la tua anima è matura, più è probabile che tu sia intuitivo.

4. Una sensazione di déjà-vu

Se ti capitano spesso dei deja vu, potrebbe significare che hai già vissuto una situazione simile nella tua vita precedente. Questa sensazione viene spesso innescata da odori, suoni, immagini, gusti e varie sensazioni che ti sono familiari.

5. Grande empatia

Le persone con grande empatia tendono ad assorbire le emozioni e talvolta anche il dolore fisico di coloro che le circondano. Se hai molta empatia per gli altri, potrebbe significare che la tua anima si è reincarnata così tante volte che ora è in grado di trascendere il tuo essere e diffondersi agli altri.

6. La precognizione

La precognizione è un fenomeno parapsicologico che consiste nel conoscere gli eventi a venire prima che si svolgano. Può essere vissuto attraverso visioni, sensazioni fisiche, sentimenti o persino sogni. Solo le anime molto mature possono esserne dotate.

7.Un riconoscimento retroattivo

Questo è l’opposto della precognizione: la retrocognizione si riferisce al potere di ottenere informazioni su eventi passati a cui normalmente non si ha accesso. Ad esempio, i bambini che non hanno mai studiato alcuni fatti storici possono ricordare vividamente alcuni eventi. Questa capacità potrebbe essere un segno di una reincarnazione completa della tua anima.

8. Un’anima “troppo” matura per la tua età

Alcune persone nascono con una “vecchia anima”: sebbene i loro corpi siano giovani, le loro anime sono già dotate di grande saggezza a causa del gran numero di volte in cui sono state reincarnate. Spesso si distinguono da ciò che li circonda per una maturità che nessuno può spiegare a causa della loro giovane età.

9.Una grande affinità con certe culture / periodi / ambienti

Se sei molto attratto da determinati ambienti, culture o periodi, questo potrebbe essere dovuto al fatto che ti ricordano alcune caratteristiche delle tue vite passate che ti hanno segnato e che ti mancano.

10. Paure / fobie inspiegabili

Se hai strane paure o fobie, questo potrebbe essere il risultato di un trauma che hai vissuto in una o più delle tue vite precedenti. Ad esempio, una fobia dell’acqua potrebbe essere un segno che sei già annegato in una vita precedente.

