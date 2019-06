Gli astri ti rivelano cos’eri nella tua vita precedente a partire dalle caratteristiche del tuo segno zodiacale.

Ti sei mai chiesto come fosse la tua vita precedente? Secondo l’astrologia, ogni segno dello zodiaco corrisponde a una vita precedente secondo le caratteristiche di quest’ultimo. Se vuoi saperne di più, questo articolo è quello che fa per te!

Ecco cosa eri nella tua vita precedente secondo il tuo segno zodiacale

Ariete – Un vero leader

In una vita precedente, la vita del segno dell’Ariete era focalizzata sul lavoro come lo è ora. Era un individuo forte e determinato che aiutava gli altri attraverso diversi ostacoli. Grazie alle sue capacità di comando e al suo grande coraggio, questo segno era un capo dell’esercito o un leader d’affari. La sua saggezza e determinazione naturale hanno il potenziale per guidare il mondo.

Toro – Un artista

Se l’occhio estetico del segno del Toro significa che ora ha un incredibile guardaroba o una casa ben progettata, in una vita precedente, ha fatto affidamento sulla creatività della sua mente per creare un mondo più bello intorno a lui. A questo segno piace usare le mani, così in una vita passata, è stato uno scultore o un pittore per creare opere in grado di trascendere il tempo.

Gemelli – Un guaritore

Questo segno ha sempre fatto del suo meglio per garantire che le persone intorno a lui fossero al sicuro. Per i nativi dei Gemelli, questa vita è la sua occasione per rilassarsi e riposare. Tuttavia, non dimentica la sua natura di guaritore nel passato e questo è ciò che spesso causa un cambiamento nella sua personalità.

Cancro: un mago

In una delle sue vite precedenti, il segno del Cancro era un mago. Ha sempre fatto ridere la gente e ha fatto del suo meglio per intrattenerle. Oggi sta ancora facendo la stessa cosa, ma è molto più attaccato a coloro a cui sceglie di mostrare il suo lato magico.

Leone – Un intellettuale

In passato, il segno del Leone era un individuo estremamente intellettuale. Era molto più avanti del suo tempo e lo dimostra ancora oggi. Si distingue davvero e lo ha sempre fatto.

Vergine – Un ricercatore

In una delle precedenti vite del nativo della Vergine, questo segno era un ricercatore molto diligente. Era in grado di scoprire e capire cose che gli altri non erano in grado di assimilare e che, di per sé, sono affascinanti. Nella sua vita attuale, è sempre così intelligente e curioso.

Bilancia – Un guerriero

In una vita precedente, il segno della Bilancia era un potente guerriero. Ha fatto ogni sforzo per proteggere la vita degli altri e combattere l’ingiustizia. La gente intorno a lui lo temeva e tutti quelli che lo conoscevano pensavano che fosse una delle persone più potenti del suo tempo.

Scorpione – Un artista

Sebbene non sia artistico come nella sua vita precedente, il segno dello Scorpione era un artista di talento. Ha fatto del suo meglio per evidenziare la sua creatività e si è sentito attraverso le sue opere. Forse dovrebbe considerare di tentare la fortuna anche in questa vita?

Sagittario – Un avvocato

In una vita precedente, il segno del Sagittario era un difensore degli oppressi. Crede che il potere della libertà cambi davvero la vita. È pronto a lottare per un cambiamento positivo e a difendere quelli con diritti limitati. Un ufficiale di polizia o un avvocato sarebbe stato il lavoro ideale per questo segno.

Capricorno – Un ambientalista

In una delle sue vite precedenti, il segno del Capricorno era molto coinvolto nella protezione dell’ambiente. Era in costante contatto con la natura e passava molto tempo a prendersi cura degli animali. Anche se potrebbe non avere così tanto tempo nella sua vita attuale, tende ancora a voler proteggere l’ambiente e gli animali.

Acquario – Un pensatore libero

In una vita precedente, il segno dell’Acquario era un pensatore libero molto importante. Sfidò le norme della società e sfidò il mondo come lo conosciamo. Le sue idee erano così avanti ai suoi tempi che la maggior parte della gente pensava che fosse pazzo.

Pesci – Una persona intuitiva

Nella sua vita precedente, il segno dei Pesci era molto incline a fidarsi della sua intuizione. Ha sempre lasciato che il suo spirito gli mostrasse la via, e grazie a ciò, è stato in grado di acquisire importanti conoscenze, anche lui era molto più avanti dei suoi tempi e per questo, molto frainteso.

