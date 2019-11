Natale al caldo: 3 destinazioni top per passare un Natale tropicale

La tradizione italiana vuole che le vacanze di Natale si passino sotto la neve, con sciarpa, cappello e cioccolata calda a portata di mano. Tuttavia, per chi avesse voglia di passare un Natale alternativo, esiste la possibilità di passare le vacanze natalizie lontano dal freddo e dalla neve senza spendere troppo. Ecco tre destinazioni top per passare il vostro Natale al caldo.

Natale al caldo: le destinazioni più economiche fuori dall’Europa

Scegliere di passare le vacanze di Natale al caldo potrebbe essere un ottimo modo per staccare dal lavoro e dallo stress della vita quotidiana.

In molti pensano che per passare il Natale al caldo si debba per forza spendere una grande quantità di denaro, quando invece non deve essere per forza così.

Esistono diverse mete esotiche, infatti, che vi permetteranno di passare un paio di settimane al caldo lontano dall’Europa senza spendere troppi soldi.

Per questa ragione, abbiamo deciso di proporvi 3 mete economiche per il vostro Natale alternativo. Ecco quali sono.

1. Brasile: una meta economica per il vostro Natale al caldo

Il Brasile, soprattutto nel nord e nello stato di Rio de Janeiro, offre ottime temperature durante l’intero anno. Inoltre, proprio nel mese di dicembre, inizia l’estate sudamericana, che durerà fino al mese di marzo.

Per cui se state cercando un mare spettacolare, paesaggi da mozzare il fiato e prezzi bassi, il Brasile è la scelta perfetta. Nonostante, secondo molti, sia una destinazione alquanto pericolosa, la città di Rio è piena di curiosità ed eventi incredibili a cui partecipare almeno una volta nella vita. Basta solo prestare molta attenzione e passerete le vacanze di Natale più belle della vostra vita.

La zona costiera del Brasile ha un clima caldo-umido tutto l’anno, anche se durante i mesi estivi le temperature aumentano ulteriormente.

Nella zona nord del Brasile il periodo secco va in genere da settembre a gennaio, per cui non avrete problemi di piogge intense durante le vacanze natalizie.

Per quanto riguarda Rio de Janeiro, invece, il clima è tropicale, con una stagione calda e afosa da dicembre a marzo. Le temperature durante le vacanze di Natale sono di solito sui 27 gradi.

2. Thailandia: tra cultura e mare d’inverno

Se amate l’Oriente e siete alla ricerca di una meta esotica, la Thailandia è ciò che fa per voi. Essa è la destinazione perfetta per una vacanza al mare, all’insegna del divertimento, e che offra anche tanto dal punto di vista culturale.

Tra spiagge da sogno, arte e cultura, la Thailandia è tra le mete più scelte dagli italiani per le loro vacanze estive. E perché non approfittare della sua bellezza anche durante le vacanze invernali?

Durante l’inverno le temperature in Thailandia vanno dai 16 ai 30 gradi, a seconda della zona nella quali ci si trova.

Le giornate sono prevalentemente soleggiate, e caratterizzate da clima secco e precipitazioni scarse.

3. Perù: un Natale al caldo nel cuore del Sudamerica

Se invece non siete interessati a passare il Natale in qualche spiaggia tropicale ma siete più propensi a fare escursioni in montagna, il Perù è ciò che fa per voi.

Il Perù, come tutti i paesi che si trovano sotto la linea dell’equatore, presenta le stagioni invertite rispetto al nostro emisfero settentrionale.

Per questa ragione, a dicembre in Perù sarà appena iniziata l’estate e potrete godervi a pieno il sole, le montagne e le spiagge peruviane.

Se siete interessati a passare il Natale in montagna, sulle famose ande peruviane, è bene sapere che le precipitazioni durante il mese di dicembre sono molto alte. Mentre invece sulla costa il tempo è quasi sempre soleggiato e le temperature sono molto alte. Nella foresta amazzonica, inoltre, le temperature sono quasi sempre elevate.

Per il vostro Natale alternativo, quindi, il Perù sarebbe un’ottima scelta. Non sarebbe mica male passare il giorno di Natale contemplando l’incredibile Machu Picchu?

Lucia Schettino

Potrebbe interessarti anche >>>

Natale al caldo: ecco dove andare in vacanza a dicembre in Europa

4 città che dovresti assolutamente visitare nel periodo di Natale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI