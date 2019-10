Natale al caldo: ecco dove andare in vacanza a dicembre in Europa

Per tutti coloro che stanno cercando informazioni su dove passare il Natale al caldo, abbiamo preparato una lista di alcune delle mete più ambite dove passare le vacanze di Natale lontano dal freddo e dalla neve.

Natale al caldo: ecco alcune delle mete europee più ambite

Chi dice che il Natale bisogna per forza passarlo al freddo riscaldandoci attorno al camino di casa?

Se non avete ancora deciso dove passare le vostre vacanze natalizie, ecco alcune mete low-cost in Europa dove passare il Natale al caldo, in totale relax e senza usare sciarpa e cappello.

La Spagna, il Portogallo e la Grecia sono tre dei paesi europei in cui passare delle vacanze di Natale indimenticabili ma senza spendere una fortuna.

Natale al caldo: Fuerteventura, Spagna

Playas De Sotavento, Fuerteventura

Fuerteventura è una delle mete favorite dai viaggiatori per trascorrere le vacanze di Natale al caldo.

Durante il mese di dicembre, infatti, il clima alle isole Canarie è caldo e sereno, raggiungendo molto spesso i 25 gradi.

Per cui se sarete davvero fortunati è probabile che possiate passare il giorno di Natale nuotando nel mare di una delle isole europee più belle di sempre.

Inoltre, a Fuerteventura lo spirito natalizio non manca di certo: la città è ricoperta di addobbi natalizi ad ogni angolo, per cui sentirete l’atmosfera natalizia come la sentireste a casa. Ma quest’anno sarete al caldo, stesi e rilassati su un amaca, bevendo una sangria fresca e avendo la possibilità di tornare in Italia con la tintarella.

Fuerteventura non è di certo la destinazione europea più economica per passare le vacanze di Natale al caldo, ma è sicuramente la più tropicale.

Se siete interessati a passare le vacanze di Natale in Spagna ma a prezzi più bassi ci sono altre mete spagnole più economiche dove passare le vostre vacanze invernali.

Atene, Grecia

Atene, Grecia

Un’altra alternativa per passare le vostre vacanze di natale al caldo, è la splendida cittadina di Atene, ricca di storia e di cultura locale.

La bassa stagione turistica di Atene è proprio a dicembre, per cui se decidete di passare il Natale qui sappiate che troverete dei prezzi straccianti.

Il clima ad Atene è mite, durante il mese di dicembre le temperature oscillano tra i 13 e i 15 gradi.

Siamo lontani dai 25 gradi di Fuerteventura, però allo stesso tempo ci allontaniamo dal freddo italiano che caratterizza il mese di dicembre.

Inoltre, se avete abbastanza tempo a disposizione, potrete passare un paio di giorni ad Atene, scoprendone l’arte e la cultura, e un’altra manciata di giorni a Mykonos o Santorini, due tra le isole greche più incantevoli.

Il piatto tipico natalizio di Atene è la succulenta carne di maiale arrosto, presente sulla maggior parte delle tavole greche il giorno di Natale. Ma se ciò che vi rende più felici è passare il Natale seguendo la tradizione italiana, qui troverete il menu completo del pranzo di Natale 2019.

Algarve, Portogallo

Algarve, Portogallo

Passare il Natale al sud del Portogallo può essere un’ottima alternativa soprattutto se state cercando giornate di sole e paesaggi da mozzare il fiato.

A differenza del nord del Portogallo, Algarve – trovandosi a sud – offre incredibili giornate di sole anche a dicembre e temperature davvero piacevoli per passeggiate sulla spiaggia.

Qui l’atmosfera natalizia non manca di certo. Già da metà novembre il comune di Algarve si prepara per il Natale, montando luci colorate, alberi, addobbi e mercatini di Natale.

Inoltre, Algarve è famosa per gli innumerevoli concerti dove ascoltare le musiche più caratteristiche immergendosi a pieno nel clima natalizio.

