Dieta dei tre giorni per perdere alcuni chili in eccesso subito. Scopri il menu giornaliero di questa dieta depurativa per dimagrire velocemente

La dieta dei 3 giorni vi permette di perdere qualche chilo, si tratta di un regine alimentare che prevede la depurazione dell’organismo dopo il weekend. Essa infatti vi aiuterà a liberare l’organismo da scorie e tossine. Si tratta di una dieta assolutamente sconsigliata a chi soffre di varie patologie come il diabete o alle donne in gravidanza.

Essa vi farà dimagrire velocemente e facilmente. Ricordiamo, inoltre, quanto sia importante e fondamentale bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Prima di iniziare la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo, e consigliamo, di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta dei tre giorni: il menù

La dieta, ottima per perdere chili in eccesso in poco tempo, è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com.

Primo giorno: colazione: 100 grammi di yogurt magro o di kefir, un cucchiaio abbondante di cereali integrali, un kiwi, tè o caffè senza zucchero. Spuntino: una spremuta fresca di arancia o di pompelmo. Pranzo: 120 grammi di petto di pollo ai ferri, 200 grammi di carote al vapore con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva, una fetta di pane integrale e una mela. Merenda: un centrifugato di carote o 3 biscotti secchi, una tazza di the verde senza zucchero. Cena: un passato di verdure e legumi con un cucchiaino di parmigiano grattugiato, 80 grammi di ricotta magra, una fetta di pane integrale. Prima di andare a letto si può bere una tisana al tarassaco o ai semi finocchio o di malva.

Secondo giorno: a colazione 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di miele, un bicchiere di latte scremato, un kiwi, un tè o caffè senza zucchero. Spuntino: uno yogurt magro ai cereali. A pranzo: 70 grammi di riso con verdura cotta al vapore, 200 grammi di insalata verde con un cucchiaino d’olio extravergine d’oliva. Merenda: un centrifugato di carote o 3 biscotti secchi, una tazza di the verde senza zucchero. Cena: 120 grammi di merluzzo ai ferri o al vapore, 200 grammi di finocchi cotti o spinaci e bietola al vapore, una fetta di pane integrale, una pera. Prima di dormire: una tisana.

Terzo giorno: a colazione una tazza di latte scremato con 30 grammi di cornflakes, un kiwi o 2 mandarini. The o caffè senza zucchero. Spuntino: uno yogurt magro al naturale. Pranzo: un’insalata con 100 grammi di tonno in scatola al naturale, 150 grammi di pomodori freschi e 100 grammi di radicchio, una fetta di pane integrale. Merenda pomeridiana: 2 fette di ananas fresco. Cena: una tazza di brodo sgrassato con un cucchiaino di parmigiano grattugiato ed erba cipollina, 100 grammi di patate e 100 grammi di zucchine al vapore con un cucchiaino d’olio extravergine di oliva. Le patate possono essere anche cotte al cartoccio, ma senza l’aggiunta di grassi cotti. Una pera. Prima di dormire: una tisana o un infuso di camomilla.

