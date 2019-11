Pranzo di Natale 2019: il menu a basso indice glicemico

Un menu per il pranzo di Natale a basso indice glicemico. Tante gustose ricette perfette per le persone diabetiche e per chi deve per motivi di salute ridurre l’apporto glicemico nei cibi.

Un menu completo per il pranzo di Natale a basso indice glicemico, per tutti coloro soffrono di patologie legate al metabolismo degli zuccheri, come il diabete o l’insulino resistenza, e che si avvicinano alle feste natalizie in punta di piedi, con la certezza nel cuore, di non poter gustare in piena libertà le pietanze e i dolci tipici di questa festività.

La buona notizia è che non debbono rinunciare al piacere della tavola, soprattutto in occasione del pranzo di Natale, un momento da vivere pienamente in famiglia. Ecco quindi alcune ricette dagli antipasti al contorno con basso indice glicemico, che potranno essere consumate da chi deve ridurre drasticamente l’apporto glicemico nei pasti, sempre dopo la supervisione del proprio medico curante. Scopri come regolare la glicemia in modo naturale, clicca qui.

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti a basso indice glicemico

Gli antipasti rappresentano sempre il preludio al pranzo di Natale. Una prima portata che prepara al gustare il resto del pranzo in compagnia di chi amiamo. Ecco alcune ricette con ridotto apporto glicemico.



