Lampada nuvola, crea un temporale nella tua camera da letto

I progressi tecnologici continuano a stupirci. Questa nuvola di tempesta intelligente ti offre un’esperienza unica nella tua camera da letto

L’essere umano non smette mai di sorprenderci grazie alla sua immaginazione traboccante e alla sua potente creatività. Infatti, grazie all’ampiezza dei progressi tecnologici, si scoprono dispositivi sempre più impressionanti. In un articolo pubblicato su COSMOPOLITAN, scopriamo il cloud intelligente creato da un noto designer. Questo dispositivo pieno di originalità non mancherà di sorprenderti!

Il progresso tecnologico ha avuto il merito di giovare a grandi e piccini. Molti dispositivi multifunzione continuano ad emergere, facilitando e ottimizzando le nostre esigenze. Inoltre, gli utenti sembrano sempre più esigenti in fatto di aspettative, in grado di sfiorare la sfera immaginaria. Ma sembra che, nonostante la forte concorrenza, i professionisti dell’alta tecnologia siano sempre pronti a difendere le proprie idee per soddisfare i propri clienti.

Il cloud intelligente: un progetto che unisce la finzione e la realtà alla perfezione

Sei un fan della pioggia? Il cielo tempestoso pieno di nuvole ti incanta ma preferiresti ammirare questo tappeto di nuvole senza subire l’inconveniente associato al freddo. Oggi, puoi goderti un clima invernale, dalla tua camera da letto: Richat Clarkson ha creato una nuvola più realistica di quella naturale e più intelligente!

Designate, il cui studio ha sede a Brooklyn, ha collaborato con Crealev, per creare questo cloud intelligente.

Nuvola da camera

Per decorare la tua casa o ravvivare le tue serate, questo dispositivo tecnologico aggrappato al soffitto può farti godere delle sue numerose funzioni. Realizzato con fibre ipoallergeniche, non danneggia l’ambiente. Inoltre, il cloud può rilevare la tua presenza con i sensori di movimento. La base della nuvola è composta da magneti che danno l’impressione che la nuvola fluttui. Ha anche una lampada di illuminazione e un sistema di altoparlanti.

Questo dispositivo combina effetti sonori e luminosi e può essere paragonato a una vera nuvola invernale. In effetti, può emettere il suono di fulmini e tuoni grazie ai suoi altoparlanti di qualità.

Infine, hai la possibilità di connettere tutti i tuoi dispositivi con la funzione “bluetooth” con questo cloud per ascoltare la musica che preferisci. Unica pecca il costo esorbitante, costa circa 2000 sterline.

Dispositivo cloud

Questa nuvola fluttuante offre un’esperienza unica agli utenti che potranno avere un cielo invernale nella propria camera da letto.

Tecnologie che migliorano la qualità della vita

Sebbene molte persone abbiano paura che i progressi tecnologici sostituiscano gli uomini con le macchine, è chiaro che non è così. La tecnologia ha dimostrato che porta elementi positivi nelle nostre vite. Per esempio ha segnato una strada promettente per aiutare i non vedenti a trovare un lavoro. Come da un recente rapporto di TV5 Monde, ecco alcune tecnologie avanzate che hanno migliorato la vita dei non vedenti:

Retine artificiali

Consentirebbero ai non vedenti di ricevere la stimolazione elettrica per individuare i segnali luminosi. Questa innovazione faciliterebbe il loro ingresso nel mercato del lavoro.

Touch tablet

Una società austriaca nota come Blitab Technology sta implementando una tavoletta digitale Braille per consentire ai non vedenti di espandere le proprie conoscenze e accedere a nuove competenze.

I lettori ad alta voce

I progressi della tecnologia hanno anche esaminato strumenti che aiutano i non vedenti ad imparare ascoltando. Pertanto, i dispositivi possono scansionare i testi e leggerli ad alta voce per promuovere l’apprendimento per tutti.

