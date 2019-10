È morto il bimbo di 2 anni precipitato in un pozzo in...

Il bimbo di 2 anni precipitato in un pozzo in India non ce l’ha fatta, dopo 82 ore di ricerca è stato ritrovato morto.

È morto il bimbo di 2 anni precipitato in un pozzo in India

Sujith Wilson, il bimbo indiano di 2 anni caduto in un pozzo abbandonato a Tami Nadu, in India, è morto dopo 82 ore di ricerche.

Il cadavere del piccolo è stato recuperato dopo 4 lunghi giorni di operazioni di salvataggio.

Nonostante le speranze dei soccorritori, della famiglia e del mondo intero, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Le dinamiche della tragedia

Il pozzo dove il bimbo è caduto 4 giorni fa era stato scavato dagli agricoltori della zona, per poi essere lasciato scoperto, provocando la tragedia in cui il piccolo Sujith di soli due anni ha perso la vita.

Il bambino, infatti, era caduto nel pozzo lo scorso venerdì, mentre giocava con gli amichetti vicino al luogo della tragedia.

Dopo essere rimasto intrappolato a circa 30 metri di profondità per 82 ore, in una conferenza stampa i funzionari hanno confermato la sua morte poche ore fa, nel distretto di Tiruchirapalli, a sud dello Stato.

Il maltempo ha fatto sí che le ricerche tardassero. Infatti i soccorritori sono riusciti a scavare fino a 13,7 metri, dovendo interrompere il lavoro più volte a causa della pioggia e della conformazione del terreno, che sembra fosse particolarmente duro.

È morto il bimbo di 2 anni precipitato in un pozzo: il mondo intero è in lutto

Il mondo intero ha seguito la tragedia che ha provocato un ulteriore morte di un bambino piccolo caduto in un pozzo.

Tanti i post sui social con gli hashtag #prayforsurjeeth e #sujithwilson.

Narendra Modi, il primo ministro indiano, ha twittato il suo sostegno ai soccorritori e alla famiglia della vittima.

Non è la prima volta che un bambino piccolo viene coinvolto in una tragedia simile.

Durante il mese di giugno di quest’anno, un altro bambino ha perso la vita dopo essere caduto in un pozzo nello stato del Punjab. Dopo 2 giorni di intense ricerche per il bambino non c’era più nulla da fare.

La stessa sorte è toccata a Julen, il bimbo spagnolo caduto in un pozzo all’inizio del 2019. il bimbo era finito nel pozzo a Totalan, nelle campagne di Malaga. Il suo cadavere fu recuperato dopo 13 giorni di ricerche disperate.

Lucia Schettino

Potrebbe interessarti anche >>>

Bimbo caduto nel pozzo ritrovato senza vita: il tragico destino dei genitori

Figlia scrive al padre morto, dopo 4 anni la risposta inattesa – VIDEO

“Non fate i bravi”, il libro con i pensieri di Nadia Toffa – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI