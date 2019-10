“Non fate i bravi”, il libro con i pensieri di Nadia Toffa – Video

Nadia Toffa torna a parlare a due mesi dalla sua scomparsa. Dal 7 novembre un libro che raccoglie le sue ultime riflessioni.

Il 7 novembre prossimo nelle librerie uscirà “Non fate i bravi”, il libro che raccoglie i pensieri e le emozioni degli ultimi mesi di vita di Nadia Toffa.

Oggi sulla sua pagina Facebook ufficiale è comparsa la mamma della ‘Iena’ che tutti hanno amato.

Ha annunciato a tutti i fans una bella notizia. Infatti il 7 novembre uscirà in tutte le librerie un libro che raccoglie i pensieri scritti negli ultimi mesi da Nadia. Un lavoro che lei stessa ha chiesto di fare conoscere al pubblico.

Ecco il messaggio della mamma: “Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie ‘Non fate i bravi’, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza”. E anche per questo non bisogna perderlo.

