Massimiliano Varrese ha stroncato l’atteggiamento avuto da Loredana Bertè durante la finale di Amici Celebrities, giudicando l’artista maleducata.

Loredana Bertè, da qualche anno a questa parte, ricopre il ruolo di giudice nei talent più famosi del piccolo schermo. Il pubblico da casa apprezza questa nuova versione dell’artista, in quanto i suoi giudizi arrivano sempre dritti al punto, non mandandole a dire a nessuno.

Per questo motivo, il suo comportamento ad Amici Celebrities non è stato apprezzato da uno dei finalisti, Massimiliano Varrese che sul suo profilo Instagram ha definito la Bertè una donna maleducata.

Loredana Bertè: la stoccata di Massimiliano Varrese

Loredana Bertè è stata scelta degli autori di Amici Celebrities per ricoprire il ruolo di giudice nella finalissima della prima edizione del talent show dedicato ai personaggi del piccolo schermo.

L’atteggiamento assunto dal giudice non ha convinto Massimiliano Varrese che sul suo profilo social, qualche ora fa, ha duramente commentato l’artista. In particolare, il ballerino ha fatto riferimento, rispondendo ad una curiosità di una fan, al giudizio dato sulla performance canora di Kiss, un’esibizione non proprio riuscitissima.

“Durante quella performance ho avuto un po’ di problemi”, ha ammesso Massimiliano Varrese. “La maleducazione della Bertè mi ha distratto. Non nascondo che ha inciso molto” ha aggiunto il ballerino che sperava di poter vincere il talent, ma il pubblico ha preferito dare la vittoria a Pamela Camassa.

Loredana Bertè, nel bene o nel male, esprime sempre i suoi giudizi in maniera abbastanza cruda, senza filtri. In molti, infatti, le consigliano sempre di avere un po’ più di tatto nel commentare le performance, ma forse è proprio questo suo lato che piace al pubblico. Loredana, purtroppo, non è nuova a cose del genere. Già in passato, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, umiliò Mara Venier da Fazio.

Massimiliano però è pronto più che mai a rimettersi in gioco. Infatti a breve ritornerà sul grande schermo del cinema e spera anche di poter lavorare a nuovi progetti per la tv. Chissà, magari proprio nel ruolo di ballerino e non di attore.

